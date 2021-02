USTOPPELIG: Halvor Egner Granerud viser fryktinngytende form kort tid før ski-VM – hvor han er blant Norges sterkeste medaljekort. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Granerud vant igjen - Stöckls taktiske grep hylles: − Genistrek

Halvor Egner Granerud (24) vant for fjerde gang på rad. I Klingentahl rundet han tosifret antall verdenscupseire denne sesongen og i karrieren totalt sett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Halvor Egner Granerud har hatt en eventyrlig sesong. 24-åringen startet sesongen med en innholdsfattig merittliste, men med sine ti første verdenscupseire, er han allerede blant tidenes mestvinnende nordmenn i verdenscupsirkuset.

Søndag vant han sin fjerde strake seier og tangerte Anders Jacobsens ti verdenscupseire. Nå er det bare Roar Ljøkelsøy (11) som har flere i norsk hopphistorie.

I en enkelt sesong er det Petr Prevc som holder rekorden for flest seire (15). Det skjedde i 2015/16-sesongen. Gregor Schlierenzauer fra Østerrike har flest enkeltseire (53) gjennom alle tider - dit er det fremdeles et langt stykke opp.

Egner Granerud hadde verst forhold blant de beste i første omgang, men svevde likevel inn til en 2.-plass og var på skuddhold til en ny seier i Klingentahl. Robert Johansson hang også med i teten på 5.-plass før det hele skulle avgjøres.

I annenomgang skremte Dawid Kubacki de beste med et monsterhopp på 146 meter – bare en halvmeter bak bakkerekorden i Klingentahl. Men hoppet var heller et forvarsel på hva som ventet, for det var mange som svevde langt i finaleomgangen.

Juryen fortsatte å sette farten ned, men det stoppet ikke hopperne. Bor Pavlovic hoppet også 146 meter, og satte press på de fem siste på toppen.

Da Egner Granerud skulle hoppe valgte Alexander Stöckl å sette ned farten til avsats åtte, lavere enn noen andre i søndagens hopprenn. Den norske stjernen lot seg ikke affisere av presset, og hoppet inn foran Pavlovcic med et hopp på 140,5 meter.

– Dette er så vilt nivå! Det er perfekt hopping av Granerud, ropte NRKs Johan Remen Evensen, som hyllet Stöckls taktiske manøver.

– Jeg sitter og følger med vind, og avsats ni er en lav hastighet i den bakken. Det har jeg aldri vært borti, men han går ned og har troa på utøverne. Jeg hadde hjerte i halsen. Det er meget tøft gjort, sier kommentatoren.

– Det viser seg å være genistreken som sikrer seier, legger Remen Evensen til.

Overfor NTB forklarer treneren grepet.

– Det var litt varierende forhold i bakken. Det var stille til å begynne med, men så tok det seg opp etter hvert. Jeg valgte å gå ned en avsats både med tanke å sikkerheten og på at han ville kunne klare å sette nedslag med litt kortere hopp, sa landslagssjef Stöckl til NTB.

Bare Markus Eisenbichler satt igjen på toppen etter Egner Granerud, men tyskeren klarte ikke å overgå nordmannen. Robert Johansson hoppet seg opp én plass og endte som nummer fire. Daniel André Tande (13) og Thomas Aasen Markeng (29) hoppet også finaleomgangen.

Det er ni renn igjen av årets verdenscupsesong. Remen Evensen tror Egner Granerud topper Ljøkelsøy og gjør rekorden for antall verdenscupseire til sin egen allerede i år.

– Det er jeg ganske sikker på. Han har slitt i Zakopane, hvor det skal hoppes neste gang, så jeg er litt spent på om han tangerer Ljøkelsøy der. Men det kommer flere muligheter senere i sesongen. Forhåpentligvis har han også en veldig lang karriere foran seg, sier NRK-kommentatoren.