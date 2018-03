SJEKK DENNE PALLEN: Da den norske nasjonalsangen ble spilt i Vikersund var det både for vinner Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel André Tande. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Johansson vant med supersvev - trippel norsk på pallen

Publisert: 18.03.18 18:16 Oppdatert: 18.03.18 18:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HOPP 2018-03-18T17:16:48Z

VIKERSUND/OSLO (VG) Robert Johansson (27) klinket til med et hopp på 246 meter og svevde inn til sin første verdenscupseier. Norge tapetserte til slutt skiflygningspallen, med Andreas Stjernen (29) på andreplass og Daniel André Tande (24) som nummer tre.

– Kjempegøy. Det er en helt nydelig helg som avslutter Raw Air, med kanonhopping, sier Johansson til NRK.

Det er nesten 36 år siden forrige - og eneste - gang Norge har hatt tre hoppere på verdenscup-pallen. Den gangen, i mars 1982, het hopperne Ole Bremseth, Olav Hansson og Johan Sætre.

I dag het de Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel André Tande. Johansson tok seieren da han leverte et svev på hele 246 meter - et stykke unna verdensrekorden, men nok til å sikre norsk triumf.

– Jeg hørte at det ble hoppet langt, og gikk for det. Jeg hadde masse energi i kroppen, det er en rå situasjon å være i, sier Johansson.

Han tok karrierens første verdenscupseier med dagens triumf.

Lagsuksess

– En optimal dag, sier landslagstrener Alexander Stöckl etter å ha klokket inn fem nordmenn blant de 11 beste i dag. I tillegg til de tre på pallen ble Johann Forfang nummer ni, mens Halvor Egner Granerud var strålende fornøyd med sin 11. plass. Anders Fannemel ble nummer 18.

Det glir godt for Norge i bakken om dagen. I går knuste de rivalene i lagkonkurransen, med en historisk stor margin. At nordmennene har et enormt godt lag, ble bevist grundig i dag: De tre nordmennene som til slutt utgjorde pallen, ledet også etter første omgang.

Deretter fulgte de opp med å levere til 20 stil i finalen.

Like etter at rennet var over, ble pallen rigget opp nede på sletta i Vikersund. Da nasjonalsangen ble spilt var det tre nordmenn som feide lua av hodet og kunne nyte øyeblikket.

Totalkampen

Johansson, som leverte helgens lengste hopp i Vikersund, hadde en aldri så liten mulighet til å ta sammenlagtseieren i Raw Air fra polske Kamil Stoch i dag.

Landslagsledelsen valgte å gamble litt da Johansson skulle utfor i første omgang. De tok ned avsatsen før han satte utfor i håp om å sanke ekstra poeng - og det fungerte.

Johansson knappet inn 16,4 poeng på Stoch, og var «bare» 39,3 poeng bak før finaleomgangen. Han var dermed avhengig av at Stoch feilet ganske stort for å ha håp om å vinne.

Det gjorde ikke polakken, han avrundet Raw Air med en sjetteplass. Dermed holdt han Johansson på en armlengdes avstand, og stakk av med sammenlagtseieren.

VG oppdaterer saken