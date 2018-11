BESTE NORSKE: Johann André Forfang ble beste nordmann i verdenscupåpningen i Polen. Her fra Raw Air i Lillehammer i vår. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Solid norsk hoppskuffelse: Forfang beste nordmann

På en dårlig norsk dag i bakken var Johann André Forfang (23) best av de norske på 10.-plass. Daniel-André Tande (24) kvalifiserte seg ikke engang til finaleomgangen.

Landslagstrener Alexander Stöckl har nok ikke fått de svarene han ønsket etter verdenscupåpningen i polske Wisla. Lørdag ble lagkonkurransen spolert av en diskvalifikasjon og søndag var de norske gutta sjanseløs mot de aller beste.

Forfang endte på tiendeplass med hopp på 122,5 og 128 meter.

Russiske Jevgenij Klimov (24) ledet etter 1.-omgang, og da annenmann Kamil Stoch ikke holdt nervene i sjakk i finaleomgangen, kunne 24-åringen feire Russlands aller første individuelle verdenscupseier etter et hopp på 131,5 meter.

Tyske Stephan Leyhe ble nummer to, mens japanske Ryoyu Kobayashi ble nummer tre.

1.-omgang i Wisla ble en eneste stor skuffelse for de norske hopperne. Hverken Daniel-André Tande eller Andreas Stjernen kvalifiserte seg til 2.-omgang med hopp på henholdsvis 113 og 119 meter.

Spesielt Tande var uheldig med forholdene over kulen.

Verdenscupåpning i Wisla (HS134) 1. Jevgenij Klimov (RUS) 263,4 poeng

2. Stephan Leyhe (TYS) 256,7

3. Ryoyu Kobayashi (JAP) 255,6

4. Kamil Stoch (POL) 255,3

5. Timi Zajc (SLO) 235,4

10. Johann André Forfang, 249,3

14. Anders Fannemel, 243,0

16. Robert Johansson, 241,2

Ikke kvalifisert til finaleomgangen: Andreas Stjernen og Daniel-André Tande

– Han får tre-fire sekundmeter rett fra siden over kulen, og da er det nærmest umulig å hoppe bra, sa NRK-ekspert Johann Remmen Evensen.

Beste nordmann etter 1.-omgangen var Robert Johansson. I går var han langt nede etter å ha blitt disket i lagkonkurransen på grunn av for stor hoppdress og ødela for lagkameratene.

Men søndag var det en revansjesugen Johansson som ankom med ny-innsydd hoppdress for å havne innenfor kravene.

Og den bartefine lillehamringen var lengst i prøveomgangen med 134 meter. Men da det gjaldt skuffet Johansson med et hopp på 122,5 meter. Det holdt kun til en 13.-plass.

– Vi vet at gutta her mer inne. Prøveomgangen var bra, men ingen av hopperne våre klarer å ta ut det de er gode for. Vi er på skuddhold med tanke på gode plasseringer, men vi vet at vi er bedre enn det her, sa sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK.

Russiske Klimov har vært en av de store formhopperne i høst og med startnummer åtte på brystet landet han på 127,5 meter med elendige forhold i bakken. Og da hjemmehåpet Stoch kun strakte seg til 126,5 meter med bedre forhold, var det russisk ledelse før finaleomgangen.

