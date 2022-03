LEID INN BUSS: Lørdag ettermiddag satte 42 personer seg på LSK-bussen for å heie Marius Lindvik frem til VM-gull. Foran fra venstre ser vi Helene Braathen, Camilla Lindvik, Britt Syverud og Trond Lindvik, mens bak fra venstre står Inge Braathen, Adrian Braathen og Torill Lindvik.

Sønnen hopper for VM-gull på hjemmebane: − Følelsen er spent, selvfølgelig

Pappa Trond Lindvik hadde troen før han satt seg på bussen til Lillestrøms fotball-lag og dro til Vikersund sammen med omtrent 40 andre for å se sønnen Marius Lindvik (23) hoppe for nok en stor tittel.

Publisert: Nå nettopp

Han har allerede vunnet OL-gull i stor bakke og gått helt til topps i selveste Holmenkollen.

Lørdag kan det blir nok en triumf, for etter to av fire omganger i skiflygings-VM i Vikersund er det 23-åringen som ligger helt på toppen av resultatlisten.

– Følelsen er spent, selvfølgelig er den det. I skiflygingen kan det skille så mye at det ikke hjelper med et forsprang. Det kan være utjevnet på et hopp. Det er små marginer i hopp, så ingenting er avgjort, sier far Trond Lindvik til VG.

Han og et reisefølge på 42 personer bestående av Marius’ kjæreste, familie, venner og kjente har leid bussen til LSK og dratt til Vikersund lørdag.

Marius Lindvik rakk en rask prat med pappa på sletta i Vikersund etter den strålende starten på VM fredag.

– Jeg ga ham en god klem, og så gratulerte jeg ham med to knallhopp før jeg sa at det er viktig å nullstille hodet og forberede seg godt til morgendagen, sier Trond Lindvik.

HILSTE PÅ FAR: Marius Lindvik rakk en liten prat med pappa Trond på sletta i Vikersund etter fredagens to hopp.

Info VM-vinnere i skiflyging De ti siste verdensmesterne i skiflyging (leder etter første dag i parentes): 2020: Karl Geiger (Karl Geiger)

2018: Daniel-André Tande (Daniel-André Tande)*

2016: Peter Prevc (Kenneth Gangnes)*

2014: Severin Freund**

2012: Robert Kranjec**

2010: Simon Ammann (Simon Ammann)

2008: Gregor Schlierenzauer (Bjørn Einar Romøren)

2006: Roar Ljøkelsøy (Roar Ljøkelsøy)

2004: Roar Ljøkelsøy (Georg Spaeth)

2002: Sven Hannawald** *Fjerde omgang ble avlyst.

**Bare to av fire omganger ble gjennomført. Vis mer

Senior peker på et godt treningsarbeid som noe av årsaken til suksessen. I tillegg har Marius Lindvik holdt seg både sykdoms- og skadefri.

Det har ført ham til topps i noen av de aller største rennene i verden, men både i OL og Holmenkollen lå han i angrepsposisjon før det skulle avgjøres.

Nå ligger han først, uten at akkurat det bekymrer far.

– Han er en veldig rolig og sindig person, som aldri tar av for noe som helst. Når han går opp der så går han inn i sin egen boble og vet nøyaktig hva han skal gjøre. Han er mentalt sterk, og klarer å holde alt sånn utenfor, sier faren.

– Jeg er veldig sikker på at han har riktig fokus.

Etter fredagens gode start fortalte Marius Lindvik at han løste en kode i prøveomgangen som hjalp ham til å dra ut enda flere meter på slutten av svevet.

At den koden ble løst gjør at Trond Lindvik har troen før den avgjørende lørdagen.

– Det er så viktig. Uten å knekke den koden hadde han kanskje vært topp ti, men ikke noe mer, sier han.

Fredag var det tunge forhold i Vikersundbakken, men OL-mesteren klarte likevel å strekke seg ned til 232,5 og 226,5 meter i sine to konkurransehopp.

Det ga ledelse, 6,5 poeng foran den østerrikske forhåndsfavoritten og verdensrekordholder (253,5 meter) Stefan Kraft.

– Det blir ikke lett selv om jeg har et lite forsprang. Kraft er fryktelig god i skiflyging, sier Marius Lindvik til VG.

– Grunnlaget ligger der. Det er bare å holde Kraft bak seg. Det høres veldig enkelt ut, men det er ikke det. Kraft tror jeg blir utrolig sterk, sier Trond Lindvik, som mener at tunge forhold også lørdag er en fordel for Marius – og Stefan Kraft.

– Blir det oppdrift så er det slovenere som kommer til å melde seg på, tror han.

Bak Kraft er det nemlig den slovenske trioen Domen Prevc, Timi Zajc og Anze Lanisek som kommer jagende, før Robert Johansson ligger som nest beste nordmann på sjetteplass.

Tredje VM-omgang i Vikersund starter klokken 16:30 og sendes direkte på NRK1.