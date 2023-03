NEDTUR: Marius Lindvik hadde ingen god dag i hoppbakken på Lillehammer torsdag.

Raste mot juryen etter exit: − Irriterende

Halvor Egner Granerud var nærmest av de norske etter førsteomgangen på Lillehammer, mens utslåtte Marius Lindvik raser mot juryen etter at forholdene nok en gang virker til å spille en hovedrolle i Raw Air.

Rennet pågår!

Fjorårets olympiske mester Marius Lindvik hadde beviselig dårligst forhold av alle, da akkurat han skulle hoppe i førsteomgangen. Det endte med 39. plass og dermed ingen mulighet til å hoppe i den andre omgangen.

– I dag også. Man har jo ikke en sjanse. Det er jævlig irriterende. Kan man ikke bare vente? Ta meg av bommen? De har jo tid til det? Det er for dårlig rett og slett, nærmest ropte han til TV 2.

– Nå skal jeg bare hjem.

– Du skal vel til Vikersund også?

– Ja. Men først skal jeg hjemom en tur, sa han, åpenbart frustrert.

Også tidligere i uka opplevde Lindvik at forholdene snudde til det verre da han skulle hoppe i Lillehammer. Tirsdag endte han på 23. plass.

Førsteomgangen var preget av svært ujevne forhold og mye sidevind. Det merket Robert Johansson, som i tillegg hoppet på hjemmebane, særlig godt. I intervjuet med TV 2 leverte han noen sarkastiske stikk i retning juryen og FIS.

– Ble du tatt av vinden?

– Ja.

– Surt?

– Ja.

– Det er helt nydelig å få masse minuspoeng fordi det er masse sidevind. Det gjør meg glad, smilte han syrlig.

Dermed var konkurransen i Lillehammer over for hans del, og neste (og siste) del av Raw Air-konkurransen blir denne helgen i Vikersund.

– HÆ?: Kristoffer Eriksen Sundal (22) var blant de andre norske utøverne som slo ut med hendene etter å ha kommet ned på sletta.

Den med best muligheter etter førsteomgangen var verdenscupleder Halvor Egner Granerud på sin 7. plass, med 11,3 poeng opp til lederen Daniel Tschofenig.

Dagens renn var utvilsomt viktig for Granerud med tanke på poengene som blir delt ut i totalsammendragene.

131,5 ble det i andreomgangen på nordmannen, nok en gang i uforutsigbare forhold. Men hopperne med forsprang etter det første hoppet gikk forbi. Og det hjalp heller ikke at Markus Eisenbichler hoppet bakken ned (146 meter).

Forholdene snudde plutselig og ble strålende for de fem-seks siste hopperne - rett etter at Granerud hadde hoppet. Før de deretter ble dårligere igjen. Slik hadde det skiftet store deler av dagen.

Stefan Kraft endte eksempelvis med over 16 kompensasjonspoeng (!) for forholdene, etter å ha blitt offer for baktrekk på tampen.

Granerud ble før rennet spurt om muligheten for å stikke av med både verdenscup-sammendraget og Raw Air-sammenlagtseieren.

– Det er så mange ulike sammendrag nå, så jeg har nesten ikke oversikt.

– Men det hadde vært sjukt gøy å avslutte sesongen, så står tallet 1 bak navnet mitt på alle de forskjellige cupene vi deltar i, sa han til TV 2 før rennet.

– HELT UTROLIG: Johann André Forfang sier han aldri har opplevd lignende vinder over kulen.

Benjamin Østvold kom seg videre til andreomgangen og hoppet seg oppover på listene. Johann André Forfang gikk den andre veien på listene.

– Jeg har aldri opplevd så mye vind bakfra over kulen. Det ødelegger alt. Det var helt utrolig, sier han.

Kristoffer Eriksen Sundal (22) landet på 129 meter, men det kunne blitt så mye mer. Skiene hans ble tatt av en sterk sidevind nede i bakken og ødela for unggutten, men han holdt seg likevel blant topp 10.

Saken oppdateres!