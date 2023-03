BEST NÅR DET GJELDER: Selv da forholdene ble dårligere mot tampen av konkurransen hentet Halvor Egner Granerud (26) ut det beste fra verktøykassen. Dermed vant han i Vikersund.

Granerud gjorde det «spesielle» i Vikersund: − Lenge siden jeg har blitt så glad

Halvor Egner Granerud (26) holdt unna for Stefan Kraft og fløy inn til seier i Vikersund. Nå har han én hånd på sammenlagt-seieren i Raw Air.

Det var kun den andre seieren til Granerud på norsk jord noensinne. Den første tok han på Lillehammer tidligere i Raw Air 2023. Totalt er dette verdenscupseier nummer 25.

– Det er lenge siden jeg har blitt så glad etter et hopprenn. Den her står høyt for meg, det føles veldig spesielt, sier den norske vinneren til TV 2 etter rennet.

– Det var så spennende. Jeg så ingen grønn strek grønn strekEn grønn laserstrek blir lagt på i bakken for å vise utøvere og publikum hvor langt man må hoppe for å ta ledelsen i finalen, så jeg visste ingenting. Pulsen var høy, fortsetter han.

Granerud øker dermed forspranget til Stefan Kraft ytterligere foran søndagen som konkluderer 2023-utgaven av Raw Air. Også i totalsammendraget i verdenscupen øker nordmannen til Dawid Kubacki som ligger på andreplass. Polakken ble nummer åtte i dag.

Flere av de antatt beste flyverne skuffet i den andre omgangen. Blant annet klarte slovenske Timi Zajc bare 189,5 meter og forsvant som Granerud-konkurrent. Forholdene ble tyngre utover kvelden, da de beste skulle utfor monsterbakken.

Anze Lanisek klarte heller ikke ta opp kampen. Wellinger, Prevc og Hayboeck føyet seg inn i rekken.

I stedet kom Daniel Tschofenig fra dypet av listene og hoppet hele 229,5 i den andre omgangen. Det var helt til Stefan Kraft satte utfor. 227,5 var fasit for østerrikeren før Granerud skulle i aksjon som siste hopper.

Det ble utover i førsteomgangen tydelig at Granerud var mannen man måtte se til for å finne det norske håpet hos hoppgutta. Robert Johansson var beste nordmann på 11. plass etter førsteomgangen helt til Granerud skulle opp i atter en duell mot østerrikske Stefan Kraft.

Sistnevnte hadde hoppet 249 meter (!) i prøveomgangen, men klarte ikke å stå og slo hodet i snøen. Likevel stilte han på start og fløy ned til imponerende 239,5 meter som nest siste hopper.

– Jeg er bare glad for at helsen er i behold. Jeg prøvde virkelig å sette en ny verdensrekord, og et sekund der trodde jeg at jeg kom til å brekke beina. Det var et tøft slag mot hodet, men heldigvis gikk det fint, sier han til TV 2 etterpå.

Norges hopptrener Alexander Stöckl så umiddelbart muligheten for å søke om lavere avsats foran Graneruds hopp.

Det belønnet seg. Granerud måtte kun hoppe rett i underkant av 228 meter med en lavere avsats, og det var ikke noe problem: 235,5 på nordmannen og ledelse med 9,8 poeng etter førsteomgangen.

Han var før konkurransen 22 poeng foran Stefan Kraft i Raw Air-sammendraget.

Fredrik Villumstad var eneste nordmann som ikke kom seg til andreomgangen etter et hopp på 181,5 meter.

Robert Johansson klarte ikke å få maksimalt ut av sine flyferdigheter i den andre omgangen. Daniel André Tande hoppet seg opp noe, mens Kristoffer Eriksen Sundal gikk den andre veien.

En som så vidt kom seg videre til andreomgangen, men var langt fra fornøyd, var Johann André Forfang.

– Det ødelegger hele Raw Air for meg. Det var håpløst. Jeg har vært med i sammendraget her lenge, så blir jeg offer for forholdene to ganger. Da er jeg jo ikke med blant de beste, sier han til TV 2 etter førsteomgangen.

– De skjønte vel feilen sin først da jeg hadde hoppet 175 meter. Men det kunne man sagt på forhånd, fortsetter han frustrert.

Forfang ble den siste som hoppet i de dårlige forholdene. Rett etterpå justerte juryen bommen høyere. I andreomgangen fulgte han opp med 173,5 meter og så ikke tilfreds ut i bunnen av bakken.

Granerud hadde i forkant blitt nummer tre i fredagens kvalifisering og tapte da terreng mot Stefan Kraft i Raw Air-sammendraget. Marius Lindvik reiste hjem en tur etter torsdagens skuffelse, der han raste mot juryen i Lillehammer.

I forkant av lørdagens konkurranse hadde han blitt syk og stilte ikke til start.

Det var også tilløp til dramatikk før start da Stefan Kraft hoppet hele 249 meter i prøveomgangen. Østerrikeren klarte dog ikke å holde seg stående på flaten, fikk en sleng på hodet ned i snøen og var tydelig preget i etterkant. Han kom seg opp og til toppen igjen, og litt senere ble det bekreftet at han klarte å stille til start.