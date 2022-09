TILBAKE I BAKKEN: Maren Lundby var onsdag tilbake i hoppbakken. Bildet er fra august i fjor da Lundby var i Midtstubakken da Daniel-André Tande gjorde sitt comeback etter fallet i Planica.

Maren Lundby feiret bursdag med «comeback» i bakken: − Snakk om strøken dag

På sin egen 28-årsdag satte Maren Lundby utfor hoppkanten for første gang på 554 dager. Samtidig erkjenner hun at det er en jobb som fortsatt må gjøres før hun er tilbake for fullt.

«Hvorfor ikke bare feire bursdag med «comeback»? Snakk om strøken dag», skriver Lundby på Instagram og fortsetter:

«Sååå glad for være tilbake i bakken!».

Onsdagens hopp i Lysgårdsbakken i Lillehammer er hennes første siden hun suste ned til tidenes første VM-gull i storbakken for kvinner i Oberstdorf 3. mars 2021.

– Følelsen er veldig, veldig bra. Det var ordentlig deilig. Det har vært en veldig bra dag. Det var på tide å komme seg i bakken igjen, sier Lundby til VG.

– Det var rett og slett veldig fin og sterk opplevelse å se henne gjøre det hun synes er aller mest gøy. Det var godt å se øynene hennes. Hun har vært gjennom mye. Så jeg sto der med en klump i halsen en helt vanlig onsdag formiddag i Lysgårdsbakken, forteller landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

– Det er alltid en frykt for at du ikke har det i deg lengre. Når du får de svarene, så er det spesielt. Det er veldig fint å lettelsen hos Maren. Det siste hoppet var et godt skihopp. Hun hoppet 100 meter med nedslag med helt marginalt mer fart enn de hadde i kontinentalcupen sist helg, sier Bråthen.

Verdenscupsesongen i hopp for både kvinner og menn starter i polske Wisla 5. november. Selv om onsdagens hopp ga positive svar, er det ikke garantert at Lundby sitter på bommen med startnummer når sesongen starter.

– Det er fortsatt en jobb igjen, men jeg er på vei. Vi må bare se hva tiden bringer. Planen er å hoppe mye framover. Jeg har begynt i dag. Jeg håper å være med når vinteren starter, men vi får se. De største målene kommer på slutten av sesongen med skiflyging og VM i Planica, sier Lundby.

STOR DAG: Både landslagssjef Clas Brede Bråthen og Maren Lundby gledet seg stor over sistnevntes «comeback». Her fra et pressemøte i slutten av august.

I oktober i fjor fortalte en tårevåt Lundby at drømmen om OL i Beijing var knust. Den profilerte hopperen slet med å få kontroll på vekten, men fortalte til VG i januar at hun hadde hatt fremgang med et nytt treningsopplegg.

Lundby har mottatt en rekke priser etter at hun fortalte om vektproblemene, blant annet «Årets navn» på Idrettsgallaen i januar, og Fredrikkeprisen i februar for sin kamp for likestilling og for å sette søkelys på usunt kroppspress.

Da hun var med i forrige sesongs «Skal vi danse» fikk hun trampeklapp i første program etter at hun åpnet seg om vektproblemene:

– Det er en utøver som betyr ekstra mye. Det var godt å se at hun fikk alle de svarene hun hadde håpet på da hun skulle ut igjen. Jeg tror hun får mye motivasjon til den jobben som fortsatt må gjøres, sier Bråthen og fortsetter:

– Hun er ikke klar til å vinne på øverste nivå i morgen, men hun har kommet i gang igjen etter å ha vært borte så lenge. Det er det som til syvende og sist gjelder – og jeg tror ikke de hoppene i dag sto noe tilbake til hvordan hun følte det da hun tok OL-og VM-gull. Hun var like godt forberedt mentalt for dette.

– Trodde du det var mulig?

– For seks måneder siden var jeg skeptisk, men så visste jeg at det var Maren. Hun har noe helt spesielt i seg. Hvis noen klarer å komme tilbake, så er det henne. Jeg ser gleden i øynene hennes over å drive med skihopping. Da kan du få gjort alt det tunge arbeidet som må til for at du kunne nå dine mål og drømmer.