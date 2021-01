LANGT OPP: Halvor Egner Granerud (24) har 20,6 poeng opp til sammenlagtleder Kamil Stoch fra Polen foran avslutningen av Hoppuka i Bischofshofen onsdag. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

Granerud fikk hatmeldinger: − Uproblematisk

Halvor Egner Granerud (24) tror hans møte med polske Zakopane om halvannen uke vil bli «uproblematisk» etter å ha mottatt hatmeldinger som følge av sitt utbrudd mot hoppukeleder Kamil Stoch i Innsbruck.

– Det jeg mente å si var at han ikke har vist stabil hopping, og at det ikke er umulig å ta inn 20 poeng. Og det er sant. Jeg tok 15 poeng i Garmisch, svarer Halvor Egner Granerud på spørsmål om hva han egentlig mente å si etter 15.-plassen i Innsbruck søndag.

Da liret av seg det som ble oppfattet som en ufin tirade mot Polens hoppere generelt, og Polens bestemann, Kamil Stoch, spesielt.

Mandag kveld fikk han under en digital pressekonferanse med norske og utenlandske medier en rekke oppfølgingsspørsmål angående utbruddet. Vel å merke etter å ha bedt om unnskyldning i en video, som ifølge hoppguttas mediekontakt Steinar Bjerkmann nå er sett av over 300.000 brukere.

Hoppuka avsluttes i Bischofshofen tirsdag og onsdag. Halvor Egner Granerud ligger 20,6 poeng bak Kamil Stoch foran finalen. Stochs landsmann Dawid Kubacki ligger på 2. plass.

Overfor polsk media vedgikk Egner Granerud under pressetreffet mandag kveld at han hadde hatt en tøff dag etter nedturen i Innsbruck. Han mener imidlertid at det han sa i intervjuet som skapte oppstyret – med TV 2 – «ble vridd litt». Landslagssjef Alex Stöckl sier at det største problemet, etter hans mening, var oversettelsen fra norsk til et annet språk.

– Det gjorde noen sinte, og det var ikke det jeg mente, svarte Norges hoppyndling Egner Granerud.

De mest sinte reagerte med hets og en slags trusler i sosiale medier, som Halvor Egner Granerud etter hvert leste. På spørsmål om hetsens innhold, svarer han at «jeg må passe meg når jeg drar til Zakopane om halvannen uke».

– Jeg håper det blir uproblematisk. Jeg tror det blir uproblematisk. Det er ikke kule meldinger å få i innboksen, innrømmer han etter spørsmål fra Nettavisen.

Han mener at det var gunstig for ham å få en hviledag etter tumultene i Innsbruck.

– Jeg har ikke måttet tenke skihopp og har slappet av. Det har surret og gått på vanlig måte, sier han.

Han sier også at han ikke føler seg sliten som følge av mediepress, og mener seg ikke være for heit i topplokket. Landslagssjef Alex Stöckl forteller at han i «praten» med Egner Granerud la vekt på at han måtte være ærlig å si at det han opprinnelig sa – i det famøse intervjuet – «aldri var ment slik det ble oppfattet».