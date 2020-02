SKUFFET: Maren Lundby fortvilte for 5. plass i Østerrike søndag. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Lundby-treneren om «formsvikten»: – Kan bli stresset

Etter to overlegne sesonger har Maren Lundby (25) blitt distansert av østerrikske Chiara Hölzl (22) denne sesongen. Naturlig, og bra for damehoppingen, mener landslagssjef Christian Meyer.

I fjor vant Lundby hele tolv verdenscuprenn, året før var det ni. Hittil denne sesongen har hun «kun» vunnet tre av 13 renn. Hun har blitt passert av Chiara Hölzl, som har vunnet de fire siste rennene, og topper verdenscupen 90 poeng foran Lundby. De to siste sesongene har Gjøvik-jenta vunnet den overlegent.

– Hva har skjedd?

– Først og fremst har Østerrike blitt mye bedre, de har gjort hjemmeleksen si, og det er et tegn på at damehoppingen har tatt store steg. Man kan heller ikke forvente så mange seire som forrige sesong, det visste vi at ikke ville vare. At det skulle snu på et tidspunkt er ganske naturlig, svarer landslagstreneren.

Han forteller at Lundby har konkrete tekniske ting hun jobber med i trening. I søndagens renn i Hinzenbach lå hun på 2. plass rett bak Hölzl, men hoppet svakt i finaleomgangen og falt ned på 5. plass, misnøyen var tydelig på Lundys kroppsspråk etter skuffelsen.

– Hvordan har hun håndtert at resultatene har snudd?

– Hun har vært forbilledlig. Selv om det er skuffende med resultater som det på søndag, så gir det også motivasjon. Vi skal slå tilbake, og da kommer det til å smake ekstra godt, svarer han.

Lundby ble kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen:

– Det gir også trygghet at vi ser at Maren er best når hun faktisk treffer ordentlig på det tekniske. Så er det også slik at om noen passerer deg og du blir presset, så kan man bli litt stresset av det. Vi føler at vi er på skuddhold, forklarer Meyer.

I tillegg til hoppingen har Lundby også vært en forkjemper som har gått foran for at jentene skal få hoppe i storbakken i VM neste år. Meyer erkjenner at det har vært en ekstra påkjenning.

– Det er vanskelig å si om det har påvirket. Men det er jo helt klart noe som trekker energi, samtidig er det en fin sak, og noe som på sikt kan gi energi, avslutter han.

PS! 16 år gamle Thea Minyan Bjørseth debuterte i verdenscupen denne helgen. Søndag tok hun sine første verdenscuppoeng med en 26. plass.

Publisert: 10.02.20 kl. 07:19

