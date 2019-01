MOTBAKKE: Robert Johansson er betenkt. Ikke rart. Hoppuka ble en nedtur. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Dette er Stöckls kriseplan 44 dager før VM

HOPP 2019-01-07

BISCHOFSHOFEN (VG) Hoppuka endte i norsk fiasko. 44 dager før VM i Seefeld er landslagstrener Alexander Stöckl (45) rådvill. Han tenker på en kriseplan.

– Jeg sliter med en del spørsmål, sier Alexander Stöckl.

Mens det japanske hoppfenomenet Ryoyu Kobayashi ble hyllet for seieren i Hoppuka - og «Grand Slam» for seier i alle fire bakkene - sto Stöckl og hans hoppere tilbake som tapere etter den 67. utgaven av det som kalles verdens tøffeste hoppturnering.

Norge kom til Tyskland og Østerrike for å vinne. En tur på pallen - tredjeplassen til Stjernen i Innsbruck - var alt de kunne slå i bordet med. Men det har snudd før. Fra nederlag i Hoppuka til suksess i mesterskap senere på vinteren.

Andreas Stjernen hadde los på anneplassen sammenlagt. Trønderen var formhopperen. I Bischofshofen endte han helt nede på 25.. plass. Sammenlagt sto han igjen med en nedslående syvendeplass.

Stjernen var irritert. Stöckl var skuffet. Hans bestemann var Halvor Egner Granerud på syvende i Bischofshofen-rennet. Men Asker-hopperen var satt ut av spill allerede da han bommet i kvalfiseringen i Oberstdorf. I Innsbruk ble han diskvalifisert på grunn av for stor hoppdress.

– Vi kommer til å sette oss ned å klekke ut en plan for hva vi skal gjøre videre, sier Stöckl.

I slutten av februar er det VM i Østerrike. Storbakkerennet går i Innsbruck. Konkurransen i normalbakke er i Seefeld. Stöckl medgir at det også innbærer en utfordring, fordi bakken ligger tusen meter over havet, og det krever et annet «løft ut av hoppet».

Han bekrefter at noen av landslagshopperne kan bli tatt ut av verdenscupen for å finne VM-formen i hjemmebakker. Daniel-André Tande - som kjempet om seieren i Hoppuka for to år siden - og hadde en strålende sesong forrige vinter med VM-gull skiflyging er åpenbart i Stöckls tanker.

Hoppuka ble en lidelse for Kongsberg-hopperen. 36. plass i Bischofshofen. Og 37. plass sammenlagt.

– Jeg prøver å holde motet oppe så godt jeg kan, men det blir vanskeligere og vanskeligere. Hva som skal skje etter Hoppuka har jeg tenkt litt på. Jeg får se, sier Daniel-André Tande.

Stöckl har også tenkt.

– Tande sliter for øyeblikket. Det er godt mulig han må trene hjemme. Det er kanskje beste for ham akkurat nå, sier Stöckl.

I den suksessrike OL-sesongen hvor de norske hopperne returnerte fra Sør-Korea med to gull (inkludert Marens Lundbys), en sølv og to bronse var de etter eget utsagn best i verden på utstyrsfronten. Det forspranget har konkurentene utlignet.

– Det er alltid noe å forbedre på utstyrssiden, spesielt når vi ser på den første flyfasen, hvor jeg ser at vi sliter mest. Der finnes det masse forskjellige mulihgeter. Men det må vi finne ut sammen med utøverne og serviceapparatet, sier Stöckl.

På spørsmål fra VG om han skal på jakt etter bedre stoff til hoppdresser, ski, bindinger og sko kommer det et bekrendte nikk.

– Det er i kombinasjonen ski, sko og bindinger hvor jeg føler vi har trøbbel. Vi får det vi vil av produsentene, men det er vi som må komme med bestillingene. Jeg har ideer i mitt hode, men det er litt for tidlig, og jeg må fordøye denne skuffelsen først, sier Stöckl.