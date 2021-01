HAR EN JOBB Å GJØRE: Halvor Egner Granerud må hente inn hele 20,6 poeng på Kamil Stoch i avslutningsrennet av Hoppuka. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

Opphentingene som gir Granerud håp: − Dummeste jeg kan gjøre er å få panikk

Halvor Egner Granerud (24) må gjøre noe noen aldri før har gjort om han skal vinne Hoppuka.

– Møkkadag.

Slik oppsummerte Norges hoppkomet Halvor Egner Granerud det etter å ha feilet i Innsbruck. Han mistet sammenlagtledelsen i Hoppuka og drømmen om seier henger i en syltynn tråd. Det er 20,6 poeng opp til polske Kamil Stoch før siste renn.

Kun fire ganger tidligere har lederen blitt slått med så mange poeng i Bischofshofen.

– Det dummeste jeg kan gjøre nå er å få panikk, sier Granerud.

Han tror fortsatt det er mulig å innhente Kamil Stoch og samtidig gå forbi Dawid Kubacki som ligger på 2.-plass.

– Det krever at jeg får gjennomført to gode skihopp og at Kamil gjør to normale skihopp, sier Asker-gutten nøkternt.

Ti ganger har lederen av Hoppuka endret seg fra 3. til 4. renn. I denne faktaboksen får du full oversikt:

Comebackene Ti ganger har lederen av Hoppuka endret seg fra 3. til 4. renn ... 2016/17: Kamil Stoch gikk forbi Daniel-André Tande. 1,7 poeng bak. 57,7 poeng bedre i siste renn. 1994/95: Thomas Goldberger gikk forbi Kazuyoshi Funaki. 1 poeng bak. 24 poeng bedre i siste renn. 1989/90: Dieter Thomas gikk forbi Jens Weissflog. 6,5 poeng bak. 22 poeng bedre i siste renn. 1957/58: Helmut Recknagel gikk forbi Nikolaj Kamenskij. 15,7 poeng bak. 21,6 poeng bedre i siste renn. 1993/94: Espen Bredesen gikk forbi Jens Weissflog. 12,2 poeng bak. 20,2 poeng bedre i siste renn. 1965/66: Veikko Kankkonen gikk forbi Dieter Neuendorf. 11,4 poeng bak. 14,4 poeng bedre i siste renn. 1953: Sepp Bradl gikk forbi Asgeir Dølplads. 10,8 poeng bak. 13,8 poeng bedre i siste renn. 1998/99: Janne Ahonen gikk forbi Noriaki Kasai. 0,4 poeng bak. 8 poeng bedre i siste renn. 1988/89: Risto Laakkonen gikk forbi Matti Nykänen. 7 poeng bedre i siste renn. 2005/06: Jakub Janda endte likt med Janne Ahonen. 2 poeng bak. 2 poeng bedre i siste renn. Vis mer

– Gjør du noen endringer nå eller tenker man at det normale er godt nok?

Det siste. Jeg føler ikke det er noen grunn til å løse noe på en annen måte. Som i Garmisch, så viste jeg i treningshoppene at jeg hopper best. Det er ikke hoppingen som gjør at jeg mister ledelsen i dag. Jeg må ha litt fokus på den kjøringen, for det er en lang og slak kjøring i Bischofshofen, sier Granerud etter å ha slitt med farten i Innsbruck.

Espen Bredesen er blant de som har gått forbi på siste dag, da han i 1993/94 hentet inn 12,2 poeng på Jens Weissflog og vant sammenlagt.

– Det var så mange som spurte om hvordan jeg skulle klare å ta inn denne avstanden. «Cluet» er at det er to nye hopp, og du skal dit for å gjøre en jobb. Punktum, sier Espen Bredesen, som overgikk Weissflog med hele 20,2 poeng i Bischofshofen.

Bredesens råd er å ignorere alle spørsmål og ikke tenke på avstanden, og kanskje til og med gå så langt om å ikke ta alle treningshoppene.

– Det er det eneste han bør gjøre er å vente til han faktisk skal hoppe med å tenke skihopping, og ikke begynne å gruble før det, sier Bredesen.

Han mener Bischofshofen er en uforutsigbar bakke ettersom det fort kan komme mye trekk bakfra og gjøre store utslag. Mye tyder på at Granerud er på bølgelengde med den nå pensjonerte storhopperen.

– Det blir et vanlig verdenscuprenn. Jeg skal dra dit og gjennomføre det grunnleggende, så får vi se hvordan det går, sier 24-åringen på spørsmål om hvilken inngang han har til det fjerde og siste rennet i Hoppuka.

Landslagstrener Alexander Stöckl følger opp med en variant av «ballen er rund»: – Hoppuka er ikke over før siste mann har passert fallgrensen, sier han.

PS! Hoppuka avgjøres i Bischofshofen, onsdag 6. januar. Rennet starter 16.45.