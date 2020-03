HOPPDRONNING: Maren Lundby drømmer om 250 meter i Vikersund, og misliker sterkt at krefter innen hopp vil nekte henne. Her er hun avbildet hjemme på Toten under en Tacomiddag med VG på besøk. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

FIS-topp utsetter Lundby-drømmen om skiflyging

Hun vant kampen om storbakke i VM. Men drømmen om skiflyging kan bli knust for Maren Lundby (25). Den nye renndirektøren i FIS har satt foten ned – inntil videre.

Det får Maren Lundby til å reagere. Hun fnyser av at jentene ikke skal få hoppe skiflyging når de ifølge henne selv uttrykker et klart ønske om dét.

Sportssjef for det norske hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, mener overfor VG at argumenter som at «tiden ikke er inne» – når det handler om kvinner og skiflyging – ikke er noe troverdig svar lenger.

Men Sandro Pertile som har fått jobben som den nye renndirektøren i FIS, har ikke tenkt å endre mening. Han står fast på at det er for tidlig med jenter i monsterbakkene hvor det lengste hoppet er 253,5 meter. Det er verdensrekorden til Stefan Kraft i Vikersund (2017).

– For å være helt ærlig så tror jeg ikke tidspunktet er korrekt for å diskutere om jentene skal få hoppe skiflyging. Vurdert ut ifra et teknisk synspunkt, så er det bare noen få jenter som er i stand til å hoppe skiflyging, sier Sandro Pertile.

FIS-BOSS: Sandro Pertile setter på håndbrekket, og er skeptisk til skiflyging for kvinner. Her fra Hoppuka og Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen

Italieneren er den nye renndirektør etter mektige Walter Hofer i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Pertile understreker at han ikke er imot skiflyging for kvinner. Men han synes jentene må få venne seg til mindre bakkestørrelser – og bli komfortable med dem – før de gir seg i kast med Vikersund og Planica.

– Jeg føler at vi trenger mer tid. Det må gjøres steg for steg. Og det er allerede utfordrende nok for majoriteten av jentene å hoppe i 140-metersbakker. Vi må for all del ikke presse jentene til å hoppe skiflyging. Tenk bare på hvor negativ effekt det kan ha på jentene hvis vi får et stygt fall, sier Sandro Pertile.

Maren Lundby sier til VG at hun «ikke er enig i det hele tatt» når hun blir konfrontert med Pertiles synspunkter. Hun oppfordrer Norge og Vikersund om å søke renn i Vikersund neste sesong.

– La oss få hoppe i Vikersund under Raw Air neste år. Lag en superfinale med de 10–15 beste i verden. Skal vi bli bedre skihoppere må vi også få hoppe i de største bakkene, sier Maren Lundby.

Hun hevder at hun snakker på vegne av flere av de beste kvinnehopperne. Hoppdronningen fra Bøverbru på Toten – som vant verdenscupen for tredje året på rad – er åpenbart utålmodig.

Det er også Clas Brede Bråthen. Han understreker at alle forutsetningene er på jentenes side. Restriksjonen om bakkestørrelse for kvinner er for lengst opphevet.

– Jentene hopper i dag med teknikk, utstyr og i bakker som er langt bedre enn da guttene drev på i skiflyging på 90-tallet. Det var aldri noe spørsmål om alle skulle få hoppe da. Jeg er veldig tydelig på at jentene kommer til å skape god underholdning, og like bra som den guttene får til, sier Clas Brede Bråthen.

Han bekrefter overfor VG at Norge kommer til å søke superfinale i Raw Air neste år. Og han understreker følgende: – Uansett så kommer ikke hoppsporten unna med å fortelle jentene når skal få hoppe skiflyging.

