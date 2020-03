LYKKELIG: Bjørn Einar Romøren bærer preg av en lang kamp på kreft. Her er han og datteren Fiona hjemme i familiens hus i Bærum. Foto: Hallgeir Vågenes

Romøren om kreftkampen: – Cellegift og stråling har fungert

Han har kjempet mot en livstruende kreftsykdom i nesten et år. Fredag kveld forteller Bjørn Einar Romøren (39) sin sterke historie som gjest hos Lindmo.

– Nesten et år med cellegift er ferdig, og legene sier at giften og strålingen har fungert, melder Bjørn Einar Romøren.

Han understreker at status nå er veldig fin.

Men hvordan det har vært, og hvordan han har det nå snakker han med NRKs profilerte talkshowvertinne Anne Lindmo om. Opplevelsen til den pensjonerte storhopperen – den tøffe behandlingen – og redselen for å dø, er en gripende fortelling.

Romøren snakket ut om dramatikken i et intervju med VG i januar. Da fortalte han for første gang om hvor hjelpeløs – men samtidig overlykkelig han var – over å se datteren Fiona komme til verden i sommer, mens han lå kreftsyk i nabosengen til kona Martine.

– Jeg lå i en myk, god seng, med dunjakke og kald klut på hodet, og så på Martine som spradet rundt for å få fødselen i gang. Kanskje burde jeg heller vært på akutten. Men det var bare to etasjer ned hvis jeg ble skikkelig dårlig, sier Bjørn Einar Romøren.

Til tross for nærmere 30 grader ute denne glohete sommerdagen i hovedstaden frøs han ille. Immunforsvaret var på bånn.

Romøren ble rammet av den sjeldne kreftsykdommen Ewings sarkom. En type kreft som bare forekommer i fem til ti tilfeller i Norge hvert år. Og siden det var overhengende fare for spredning ble det slått full alarm.

Han bekrefter at han ble stresset av usikkerheten rundt sykdomsbildet. Først og fremst spørsmålet om spredning. Kanskje til lungene.

– Jeg spurte: «Kan det hende at jeg dør». Svaret jeg fikk var: «Ja», sier Romøren til VG.

I studio med Lindmo sier Romøren – blant annet – at han er blitt langt mer følsom av alt han har opplevd det siste året: – Kona har aldri sett meg grine før, nå griner jeg hele tida. Det er rart, kan ikke kontrollere det, sier Bjørn Einar Romøren.

