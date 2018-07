SYK SOMMER: Daniel-André Tande fikk en tøff start på sommeren med ti dager på Rikshospitalet. Foto: Ole Martin Wold

Måtte skåne Tande for dopingfrykt

Publisert: 30.07.18 16:28 Oppdatert: 30.07.18 17:07

HOPP 2018-07-30T14:28:44Z

Daniel-André Tande (24) havnet på sykehus, og fikk medisin som sto på WADA-listen. Selv med medisinsk fritak konkurrerer han kanskje ikke før i verdenscupåpningen i Wisla.

Tande ble innlagt på Rikshospitalet med den sjeldne sykdommen Steven-Johnson-syndrom i mai. Hoppstjernen fortalte i et intervju med NTB om en skremmende opplevelse hvor hele munnen så ut som et kjøttsår.

Etter en bakteriell infeksjon i luftveiene, som var på retur, fikk han en kraftig reaksjon. Legene trodde det var på grunn av Ibux-tabletter, og et virkestoff i disse at han ble alvorlig syk.

Verdenscupen i hopp Sesongåpning i polske Wisla: 16. november: Kvalifisering. 17.: Lagkonkurranse 18.: Storbakke, individuelt.

Under behandlingen brukte Kongsberg-hopperen en medisin, som står på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået (WADA).

– Legemiddelet var eneste behandlingsmetode da det sto mellom liv og død, sier Daniel-André Tande , som tok to gull i skiflyging sist vinter.

Han understreker at han ikke kommer til å konkurrere før han føler seg «helt klar». Blant annet etter vekttap. Og hundre prosent sikker på at alle spor av medisinkuren er ute av kroppen.

Hopplandslagets lege, Guri Ekås, sier til VG at Tande er innvilget medisinsk fritak. Det som på fagspråket kalles TUE (Therapuetic use exemption). Det er innrapportert, og godkjent av det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser hun.

– Tande hadde behov for en medisin som står på dopinglisten under konkurranse. Derfor sendte vi navnet på denne medisinen inn til FIS. Vi gjorde dette selv om han ikke skulle konkurrere. Dette gjorde vi for å være på den sikre siden, sier Guri Ekås.

Hun legger til at medikamentet ikke er nødvendig lenger. Det var bare behov i en periode for å behandle en akutt og forbigående sykdom

Landslagstrener Alexander Stöckl sier at det går «som planlagt» med Tande. Men sykdommen har satt sine spor. Han har blant annet tapt mye muskelmasse.

– Daniel har fått et eget treningsprogram for å bygge opp muskulatur, og det gjør han nå. Men han skal ikke på ski før i slutten av august. Da handler det om de første treningshoppene. I dag er det umulig å si når han konkurrerer igjen. Jeg håper det blir i Klingenthal (Grand Prix i oktober) sier Alexander Stöckl.