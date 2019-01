Lundby i knallform – knuste konkurrentene

Maren Lundby (24) vant helt overlegent. For annen dag i rumenske Rasnov. Og nå har hun overtatt ledelsen i verdenscupen.

27.01.19

– En helt strålende utøver. Hun jobber så seriøst at det hun driver med på dokumenteres, slik at vi har det for all ettertid, sier landslagsstrener Christian Meyer.

Han var kjempeimponert - igjen - og for 18 gang vinner Lundby et verdenscuprenn. Det er syv seiere bedre enn Roar Ljøkelsøy som er bestemann av guttene i verdenscupsammenheng.

Og nå er Maren «flettfine» Lundby også best i verdenscupen sammenlagt. Men dagens seier overtok hun den gule ledertrøya fra tyske Katharina Althaus.

Lundby lå på annenplass etter første omgang. 2,2 poeng bak tyske Juliane Seyfarth. Lundby hoppet 93 meter. Seyfarth 95. meter. Men i finalen var hun i en egen liga.

Det så imidlertid ut som hun måtte kjempe atskillig hardere for seieren i Romania denne dagen sammenlignet med gårsdagens renn. Da utklasset hun konkurrentene – og vant med 10,9 poeng - men etter et kjempehopp i finaleomgangen (96,5 meter) var hun 7,3 poeng foran tyske Carina Vogt.

For Toten-jenta har det fra tidlig i karrieren handlet om de tre store titlene i kvinnehopp; Verdenscupen, OL-gull og VM-gull har vært det uttalte målet. Hun hentet hjem verdenscupkula og OL-gullet i fjor. Seefeld-VM er 23 dager unna. Der får hun to gullsjanser med individuelt og mixed lag (to kvinner og to menn).

Anna Odine Strøm – som sjokkerte med annenplass i Zao forrige helg – åpnet middels med 13. plass (84 meter) etter første omgang. Men hun klinket til i finalerunden og landet på 92 meter. Det holdt til foreløpig ledelse. Hun endte på tiendeplass.

