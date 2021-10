HOPPVENN: Nils Arne Eggen, her fra november 2020, er glad i hoppsporten og gir Clas Brede Bråthen et klapp på skulderen.

Eggen bekymret for hoppbråket: − Rydd opp!

Han er tidligere skihopper og var ikke alltid A4 i måten han kommuniserte på: Nå gir Nils Arne Eggen (80) støtte til Clas Brede Bråthen (52) før hoppsjefen skal i drøftelsesmøte med ledelsen i Norges Skiforbund i ettermiddag.

– Jeg synes det som skjer er veldig leit, innleder Eggen.

Han ledet Moss til seriegull i 1987 og har evig heltestatus som trener i Rosenborg. Men Nils Arne Eggen vet også litt om det å hoppe på ski:

I ungdommen var han blant landets aller beste juniorhoppere, før han valgte å satse på fotball og studier som 19-åring.

Nå prater 80-åringen om dramaet som utspiller seg på toppen av Hopp-Norge: Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg vil kvitte seg med hoppsjef Clas Brede Bråthen, som anklages for å ha en uakseptabel atferd. Bråthen har svart med å saksøke skiforbundet.

– Jeg er på parti med hopperne, og de vil beholde Clas Brede Bråthen. Per Bergerud, som virker som å være en stødig kar, valgte også trekke seg fra hoppkomiteen på grunn av denne saken. Når hele miljøet rundt dem som skal prestere er enige om å beholde Clas Brede, så kan det jo ikke være noen tvil, sier Eggen til VG.

Han understreker at han ikke kjenner saken utover det som har blitt skrevet i media. Og han kjenner ikke Clas Brede Bråthen godt personlig. Men han støtter 52-åringen.

KONTROVERSIELL: Bråthen (bildet) har utøvere, trenere og sponsorer i ryggen. Men ledelsen i skiforbundet ønsker ikke å forlenge avtalen hans, når den går ut i april 2022.

Nils Arne Eggen er med i Hoppsportens Venner og har en grunnleggende kjærlighet til den idretten han dyrket som ung.

– Clas Brede virker som en veldig «døkti’ kar» som vi sier i Orkdal. Jeg synes det er veldig rart at de ikke klarer å ordne opp. Det må de få gjort. Jeg kan ikke skjønne at det skal være så vanskelig.

– Du mener skiforbundet bør rydde opp?

Eggen humrer litt før han svarer:

– Helt korrekt! Rydd opp! sier 80-åringen.

Ifølge et internt notat fra advokatfirmaet Kluge, som VG har lest, så hevder kommunikasjonssjef Espen Graff at Bråthen skal ha kalt generalsekretær Ingvild Bretten Berg for «ei fitte» i en telefonsamtale mellom de to.

Bråthen nekter for dette, men åpner for at han kan ha karakterisert skistyret for «inkompetente idioter». Han anklages også for å ha uttrykt seg skarpt overfor flere andre aktører i hoppsporten.

Nils Arne Eggen var kjent for å bruke store ord på fotballbanen selv som suksesstrener i Rosenborg. Trønderen var ikke A4 i sin måte å kommunisere på.

– Tror du det er en utfordring her, når folk går utenfor «boksen» og kommuniserer annerledes?

– Det er tydeligvis det. Du må skape et miljø der folk tåler det. For det miljøet er nemlig mest effektivt. Du kan ikke utsette til mandagen det som skjer på fredagen, vet du. For kampen er på søndagen! Du må ta det der og da. Da er det klart at det kan være noen sleivete uttalelser. Jeg har bedt om unnskyldning mange ganger, jeg, smiler Eggen.

– Men er det ikke en grense for hva skiforbundet skal finne seg i, dersom dette er et gjentakende problem?

– Joda, og jeg kjenner jo ikke saken. Så jeg uttaler meg som hoppentusiast. Jeg stoler på utøverne, men ikke minst trenerteamet og Alexander Stöckl. Og nå kom nyheten om at Bergerud trekker seg i protest også, en mann som jeg har opplevd som veldig solid og veltenkende, sier Eggen.

SKI-TOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og Erik Røste.

Eggen følger fortsatt hoppsporten tett. Og da Daniel André Tande falt stygt i Planica og havnet i kunstig koma, så var 80-åringen som så mange andre bekymret.

At Clas Brede Bråthen skal ha kommunisert – på sin egen Facebook-side – at Tande hadde våknet fra koma og at prognosene var gode, vekket reaksjoner internt i Norges Skiforbund. Den jobben skulle vært gjort tjenestevei, mente sentrale personer i forbundet.

Episoden skal ha blitt nevnt som eksempel på Bråthens manglende samarbeidsevne, selv om det ikke er en del av sakskomplekset i den konflikten som nå pågår - ifølge interne dokumenter VG har lest.

– Jeg var veldig glad for de meldingene som kom fra Clas Brede om Tande, for man lurte på hvordan det gikk. Og så fikk han kjeft for det også!? Det skal liksom være en rekkefølge i hvem som skal uttale seg… Har du hørt noe sånn tull? Det må jo komme fra den som vet noe om det og har noe å si, mener Nils Arne Eggen.

Samtidig som Clas Brede Bråthen møter Norges Skiforbund til drøftelsesmøte torsdag ettermiddag, som kan ende med avskjedigelse eller oppsigelse, så håper Eggen på en fredelig løsning.

Trenerikonet er nemlig bekymret for norsk hoppsport:

– Nå må det ordnes opp, oppfordrer Eggen.