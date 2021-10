Hvem lander på kulen?

VG kan nå avsløre nye detaljer i den turbulente konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges skiforbund.

– Det er ikke noen tvil om at et sånt møte er ekstremt krevende, sa Clas Brede Bråthen (52) da han kom ut av lokalene til advokatfirmaet Kluge i forrige uke.

Han var spak, kanskje mest av alt sliten, etter over tre timer i drøftelsesmøte med Norges Skiforbund.

Verdensrekorder, sammenlagtseire i verdenscupen, OL-gull og en historisk kvinnekamp. Alt har skjedd på Bråthens vakt.

Men etter 17 år som sportssjef på hopplandslaget kan det være slutt: Arbeidsgiveren hans har fått nok. De vil bli kvitt ham.

Hvordan havnet vi her?

Her er hittil ukjente episoder fra konflikten som har splittet norsk hoppsport.

Varselet

Clas Brede Bråthen.

Mars 2020: Det er gått to år siden Clas Brede Bråthen brukte skitinget i Stavanger til å be om mer åpenhet om intern-økonomien i Norges Skiforbundet.

Hoppmiljøet har hatt en mistanke om at de sponser andre grener i ski-Norge. Samt at skiforbundet stikker av med pengene når noe går bra – mens hoppsporten må ta regninga når et renn går i minus.

I mars 2020 er begeret fullt. De opplever at svarene har uteblitt – og tilliten er på bunn.

Nå sender Clas Brede Bråthen det han mener er et varsel om uverdige arbeidsforhold for hopp-ansatte i skiforbundet.

«I varselet ble negativ fremstilling av grenen og negativitet mot det arbeidet som ble utført innen hopp, fra politisk hold (skistyret) og sentraladministrasjonen i NSF, omtalt» heter det blant annet i et brev fra advokatene til Bråthen og til skiforbundets advokater.

Men er det egentlig et varsel?

Det er ikke partene enige om.

Norges Skiforbund mener i dag at det er snakk om en bekymringsmelding, og at den ble fulgt opp gjennom møter om samarbeidsklima.

At det ble holdt møter er hevet over enhver tvil. I fjor høst satt ledelsen i skiforbundet og hoppledelsen seg ned minst fire ganger på under fem uker, viser dokumenter VG har tilgang på.

Partene diskuterte behovet for å være fysisk til stede på arbeidsplassen under pandemien, faste kontorplasser og det Clas Brede Bråthen omtalte som en «redsel for å ta opp ting, fordi det kan forverre situasjoner».

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarte at «man skal kunne ta opp saker, men [...] avgjørelser skal respekteres når de er tatt».

Ingvild Bretten Berg.

Deretter ble det foreslått månedlige møter der hopp kunne informere resten av skiforbundet hva de har gjort, og hva de skal gjøre de neste to ukene. Målet var å bedre forholdet mellom de ulike grenene. Hopp hadde opplevd det de oppfattet som skuling fra andre miljøer i forbundet.

«Dette ble diskutert som et tiltak for å unngå det som hopp opplever som «skuling» i organisasjonen» heter det i et referat fra møtet som ble holdt 8. oktober.

Det er under et av disse møtene at en ny ide dukker opp.

En psykolog skal løse floka i Norges Skiforbund.

Gavebråk

Maren Lundby og Jermund Lunder.

3. april 2020: Pandemien har for alvor satt sitt preg på norsk idrett. I Norges Skiforbund er flere personer permittert.

Men nå blar sponsoren til kvinnelandslaget i hopp, selskapet Lundin, opp 500.000 kroner. De vil betale for at trener Jermund Lunder skal kunne gå tilbake på jobb.

Maren Lundby og Clas Brede Bråthen jubler i en sak på TV 2. Men i toppen av skiforbundet ser man et problem: For generalsekretær Bretten Berg har fått pålegg fra skistyret om å ikke oppheve permitteringer uten grundig dokumentasjon på at det finnes økonomi til dette.

Hun vil ikke uten videre la en ekstern sponsor styre denne avgjørelsen.

4. april kl. 11.48 skriver skipresident Erik Røste en e-post til Bretten Berg, samt Alf Tore Haug og Bente-Lill Romøren i hoppkomiteen.

Alf Tore Haug, Erik Røste og Bente-Lill Romøren.

Røste hevder at Clas Brede Bråthen har skjelt ut Bretten Berg i en telefonsamtale:

«Ingvild ringte og sa at hun nå snart ikke klarer å stå i dette lengre. Jeg ba da om at hun kobler seg av, slår av telefonen, tar fri i helgen, og at jeg følger opp med en mail til hopp der jeg klargjør styrets vedtak [...]. Denne gangen handler det om at hopp har fått 500.000 fra Lundin som de ønsker å offentliggjøre. Det står de selvfølgelig fritt til å gjøre, men de vil også offentliggjøre at de da tilbakekaller permitteringer. Det har Ingvild sagt at hun ikke kan avgjøre. Derav skyllebøtten».

I et brev fra LOs advokater til skiforbundet erkjennes det at Bråthen skal ha kalt Bretten Berg for «dum» – men at han skal ha beklaget dette.

«Bråthen mente at det ville være særdeles uheldig ikke å akseptere denne gaven. Han mente at det var av stor viktighet å gjeninnta en av kvinnetrenerne i arbeid. Og når en sponsor tilbød seg å bidra til midler øremerket til akkurat dette, mente Bråthen at det var noe som burde aksepteres, fremfor å fortsette permitteringsperioden for treneren» skriver Bråthens advokat.

Ingvild Bretten Berg mener at hun aldri har fått noen beklagelse etter å ha blitt kalt dum av 52-åringen.

Krisemøte

Ingvild Bretten Berg og Clas Brede Bråthen.

3. september 2020: Det har gått drøyt to uker siden Clas Brede Bråthen fikk møteinnkallelsen fra generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Nå skal de to prate ut. Bare de to, under fire øyne.

Temaet er såkalt «forventningsavklaringer» til hoppsjefen.

52-åringen hevder at han spurte hvorvidt han burde ha med seg en advokat til møtet, gitt ordlyden. Dette skal ha blitt omtalt som «unødvendig» av Norges Skiforbund.

Skiforbundet er ikke enig:

«NSF kan ikke huske at CBB på noe tidspunkt uttrykte et ønske om å ha med seg rådgiver. Dette var uansett et møte som skulle avklare forventninger, og hadde ikke en karakter eller et innhold som gjorde at bistand av rådgiver ville vært naturlig eller påkrevd» heter det i et brev som er skrevet av Thor-Arne Wullum, som representerte forbundet tidlig i saken.

I møtet tar Bretten Berg opp flere eksempler på det hun mener er problematisk atferd hos Clas Brede Bråthen. Opplevelsene var i stor grad knyttet til generalsekretæren selv, samt økonomisjefen i skiforbundet, viser dokumenter VG har lest.

Bretten Berg hevder blant annet at hun hadde blitt skjelt ut flere ganger og karakterisert som «dum» ved én anledning.

«I møtet forklarte CBB sin opptreden med at generalsekretær måtte forstå at han reagerte som han gjorde når verken generalsekretær eller skistyret ikke forstår hvor viktig hopp er, og når han opplever at hopp ikke tas tilstrekkelig på alvor» heter det i et brev fra skiforbundets advokat til Bråthens advokat.

Som så mange andre ganger i denne saken – motparten er ikke uten videre enig.

I et brev fra Bråthens advokat understrekes det at uenigheten handlet om faglige økonomidiskusjoner, i en tid der hoppsporten var under et voldsomt økonomisk press.

Bråthen skal ha blitt mektig irritert da Bretten Berg ikke uten videre ville takke ja til pengestøtten fra Lundin.

«Bråthen ønsket at NSF skulle takke ja til dette tilbudet, da midlene kunne benyttes til å få den da permitterte hovedtreneren for damelandslaget i hopp tilbake i arbeid. Berg viste motvilje til dette forslaget, og det ble en ganske opphetet diskusjon» skriver Bråthen-advokat Marit Håvemoen.

I referatet etter møtet mellom de to understreker Bretten Berg at det forventes at Bråthen i fremtiden kommuniserer på en måte som er vanlig mellom kolleger på en arbeidsplass.

I et punkt heter det også at «Synspunkter på ledelsens håndtering av saker skal meddeles ledelsen direkte, og ikke gjennom media».

«Møtet som ble avholdt 3. oktober var en tydeliggjøring av forventningene vi som arbeidsgiver har til deg i sportssjef-rollen, noe som i etterkant er redegjort for skriftlig. Jeg var i møtet konkret på flere episoder som involverte både meg selv og økonomisjef, eksempler som er tilstrekkelig for å kunne justere utøvelse av rollen som sportssjef i henhold til forventningene» skrev Bretten Berg i en e-post til Bråthen 17. september 2020.

Psykologen

Audun Bredrup Petersen.

November 2020: Clas Brede Bråthen er ikke alene om å være frustrert. Medarbeiderne rundt ham er også oppgitt høsten 2020.

Hoppleiren og ledelsen i skiforbundet forstår at de trenger hjelp.

De blir enige om å hente inn organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen fra det private selskapet Avonova. Han oppgir timeprisen til 1800 kroner eksklusiv moms, i dokumenter som skiforbundet har mottatt, og som VG deretter har lest.

«Har en avtale kommende fredag med en organisasjonspsykolog derfra som skal fortelle litt om hvordan de eventuelt kan bistå. Jeg foreslår at jeg melder tilbake til dere etter møtet på fredag ut fra den informasjonen jeg får» skriver Ingvild Bretten Berg i en e-post til blant annet markedskoordinator Arne Åbråten og Clas Brede Bråthen 25. november.

Arne Åbråten.

Men selv det å bli enige om psykologhjelp skal vise seg å være vanskeligere enn først antatt i Norges Skiforbund.

Clas Brede Bråthen stilte til innledende sonderingsmøte med organisasjonspsykologen 2. desember. Men deretter gikk det uker uten at noe skjedde.

Lite visste hoppsjefen om det dramaet som skulle utspille seg noen få dager senere. Både på jobb – men mest av alt privat.

Advarselen

Hege og Clas Brede Bråthen.

Det nærmer seg jul hjemme i Mjøndalen. For snart fire uker siden merket Hege Bråthen en kul i det ene brystet. Hun følte at noe var galt og tok kontakt med en privat klinikk.

Og nå, 18. desember 2020, får firebarnsmoren svaret hun fryktet: Kulen er ondartet.

Hun blir livredd.

Samme dag får ektefellen Clas Brede Bråthen en e-post fra generalsekretær Ingvild Bretten Berg: Ski-toppen er irritert etter at Bråthen har ytret kritikk i et intervju med Dagbladet tre dager tidligere.

Hoppsjefen har vært forbannet fordi hoppgutta har fått lov til å konkurrere gjennom store deler av pandemien. Hoppjentene derimot, har opplevd avlyste renn.

Gang etter gang.

Silje Opseth, Anna Odine Strøm, Maren Lundby og Clas Brede Bråthen.

I intervjuet med Dagbladet peker Bråthen på alle – inkludert seg selv – når han fordeler skyld.

Ifølge skiforbundet antyder Bråthen at manglende fokus på likestilling i skiforbundet, og ikke smittevernhensyn, er årsaken til avlyste kvinnerenn. Nå blir han bedt om å forklare seg.

Bråthen svarer på e-post dagen etter, lørdag 19. desember. Klokken har nettopp passert 18.00 idet han trykker på send-knappen:

«Siden jeg er i en svært krevende situasjon privat, ber jeg om at all videre dialog i forhold til denne saken tas via min representant i Handel og Kontor, Roger Jacobsen» skriver han.

Bråthen stusser på at skiforbundet fortsatt ikke har spurt om hva han sliter med på hjemmebane. Han har sagt det gang på gang i en telefonsamtale med Erik Røste, mener han – at han sliter med noe privat.

Erik Røste og Clas Brede Bråthen.

Tirsdag 22. desember får hoppsjefen en e-post fra Ingvild Bretten Berg:

«Det er leit å høre at du har en krevende situasjon privat. Som for andre ansatte i Norges Skiforbund vil du ha tilgang til bistand gjennom vår bedriftshelsetjeneste Avinova/Stamina. Du kan ta kontakt direkte med Stamina og henvise til vår bedriftsavtale ved behov. God jul og lykke til i hoppuka!» skriver generalsekretæren.

Samme dag, 22. desember 2020, får Clas Brede Bråthen en e-post. Det er en skriftlig advarsel fra Norges Skiforbund. Og den handler om intervjuet med Dagbladet:

«Du fremmer dine uttalelser til tross for at du har full kjennskap til de grunner som ligger bak beslutningen, og at denne alene er tatt etter tilbakemeldinger om smittevernfaglige vurderinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet» heter det i advarselen.

Dette utgjør en ny tidsregning i saken mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

Nå er det alvor.

Og det forstår både Bråthen selv og advokatene hans.

Et skriftlig advarsel – et tegn på at noe er i gjære?

8. januar 2021: Det nye året er bare en drøy uke gammel idet LO-advokat Marit Håvemoen sender en e-post til Norges Skiforbund. Hun krever at advarselen til Clas Brede Bråthen trekkes.

Marit Håvemoen og Clas Brede Bråthen.

«I artikkelen bebreider han seg selv like mye for dette, som andre beslutningstakere og Ski-Norge. Samtidig gir han mye ros til de kvinnelige skihopperne for den de jobben de utfører. Dette er utøvere som han som sportslig leder har et ansvar for, og som det er naturlig å gi sin støtte til når han som deres sportssjef blir bedt om å uttale seg til en journalist om temaet» skriver Bråthens advokat.

Hun fortsatte:

«Advarselen meddelt Bråthen må anses som en krenkelse av Bråthen sin ytringsfrihet, samt en ulovlig gjengjeldelse etter at Bråthen varslet om dårlige arbeidsforhold» fortsatte Håvemoen.

Svaret fra skiforbundet kom 1. februar. Arbeidsgiveren er ikke enig i at advarselen skal trekkes.

«Til grunn for advarselen ligger reaksjoner på CBBs opptreden fra flere ledere i NSF. Advarselen er gitt etter opplevelser av CBBs opptreden av Skipresident, Visepresident, tidligere og nåværende leder av hoppkomiteen, sportssjefer i andre grener enn hopp og øvrige avdelingsledere i NSF. De nevnte ledere er av den oppfatning at CBB må endre sin måte å opptre på overfor kollegaer» heter det i brevet fra skiforbundets advokat.

Nytteløst

Erik Røste.

15. mars kl. 13.49 forfatter arrangementssjef for hoppleiren, Ståle Villumstad en e-post. Mottaker er generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Det er et halvt år siden partene begynte å snakke om hjelp fra en psykolog. Fortsatt er ikke dette på plass.

Ståle Villumstad mener at arbeidsforholdene for hoppfolket i skiforbundet ikke adresseres godt nok i tilbudet fra Avonova-psykologen.

I hoppleiren hevdes det at skiforbundet i for stor grad forsøker å vri saken til å handle om Clas Brede Bråthen.

Ståle Villumstad.

«Oppfatter at det i tilbudet fokuseres mye på individuelle samtaler med generalsekretær (Bretten Berg, red. anm.) og sportssjef hopp (Bråthen, red. anm.). Ønske fra hopp når vi tok initiativ til denne prosessen var å belyse situasjoner medarbeidere i hopp opplevde som utfordrende, og se på sammenhengen mellom ansvar og myndighet i organisasjonen» skriver Villumstad i e-posten.

Hoppledelsen er misfornøyd med at Bretten Berg har hatt en innledende samtale med Avonova på tomannshånd. Psykologen kommer fra samme selskap som har avtale som bedriftshelsetjeneste i skiforbundet.

Hvem som er såkalt «eier» av psykolog-tiltaket blir også et tema.

En uke etter Villumstads e-post følger Clas Brede Bråthen opp i en egen melding til sin egen generalsekretær. Han understreker at utgangspunktet for et aksepten for psykologhjelp, var ønsket fra egne medarbeidere om å bedre arbeidsmiljøet på Ullevaal stadion.

Bråthen og hoppleiren mener at Avonova-planen ikke gjenspeiler dette.

«NSF Hopp reiser også spørsmål til om Røste er den rette til å «eie» prosjektet. Slik jeg forstår det du skriver, er han valgt fordi du er involvert i konflikten, og dermed ikke kan være den som «eier» det. Imidlertid er også Røste en del av konflikten. Derfor stiller NSF Hopp spørsmål til hans habilitet til å stå som «eier», skriver 52-åringen.

Og slik fortsatte de.

Diskusjonene pågikk utover våren, uten at partene kom frem til noen felles forståelse.

På morgenen 9. juni sender skipresident Erik Røste en e-post til Bretten Berg og Bråthen. Han forteller at organisasjonspsykologen i Avonova mener fremtidige møter bør foregå fysisk.

«Han antar derfor at det vil bli vanskelig å få påbegynt bistanden på denne siden av sommeren, uavhengig av om det oppnås en enighet knyttet til mandatet og innretning på oppdraget», skriver Røste.

Siden den gang har ikke organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen vært et tema i den pågående konflikten.

Psykologen kom ufrivillig skjevt ut på hoppkanten.

Han fikk aldri fikset floka i skiforbundet.

Kontrakten

22. juni 2021: Stemningen har ikke tatt seg opp utover våren. Tvert imot. Forholdet mellom Clas Brede Bråthen og Ingvild Bretten Berg fremstår som iskaldt.

En medarbeiderundersøkelse viser arbeidsmiljøet i Norges Skiforbund har store utfordringer: Én av fem medarbiedere har sett en kollega bli mobbet det siste halvåret.

Og en omstillingsprosess internt i forbundet får skarp kritikk blant de ansatte.

Clas Brede Bråthen sender en e-post til lederen av hoppkomiteen i skiforbundet, Alf Tore Haug, denne dagen. Bråthen forteller at skipresident Erik Røste er villig til å diskutere sluttpakke for å bli kvitt ham.

Samt at Ingvild Bretten Berg har satt sin egen stilling på at han ikke skal få lov til å fortsette som hoppsjef.

«Hvorfor i alle dager later de som det vil være konstruktive og finne gode løsninger når alle handlinger de gjør bare handler om trusler», spør Bråthen.

«Vi har ikke gitt opp ennå», svarer blant annet Haug.

Ingvild Bretten Berg.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg er klar på at hun ikke vil signere en kontrakt før hun har sett atferdsendring hos Clas Brede Bråthen. På dette tidspunktet er det fortsatt tre kvart år til kontrakten hans går ut, i april 2022.

Men Bråthens støttespillere maser på Alf Tore Haug. De ber ham sende over kontrakten, med eller uten Bretten Bergs signatur.

Og hoppkomitelederen gjør nettopp det. Med sin egen signatur. Og med en dato.

Om det ikke har vært kaos tidligere, så starter det iallfall nå.

For Bråthen svarer med å signere kontrakten. Og sende en takkemail til ledelsen i hopp-Norge. Han har forlenget og blir værende som hoppsjef til 2025, mener han selv.

Men Alf Tore Haug snur. Lederen av hoppkomiteen mener kontrakten han sendte fra seg var et utkast, og ikke en endelig kontrakt.

Bråthen forstår ikke hvorfor noen signerer og daterer et utkast. Men plutselig anklages han for å ha kuppet sin egen ansettelse.

Sommeren 2021 eksploderer denne saken.

Clas Brede Bråthen forlater lokalene til advokatfirmaet Kluge etter drøftelsesmøte med Norges Skiforbund.

Nå risikerer Clas Brede Bråthen oppsigelse.

Han skal ifølge et internt dokument fra advokatfirmaet Kluge ha kalt Ingvild Bretten Berg for «ei fitte» i en telefonsamtale med kommunikasjonssjef Espen Graff. Selv nekter han for dette.

Bråthen har svart med å saksøke skiforbundet i jakten på fast jobb.

Samtidig ulmer det på kretsnivå. Skipresident Røste er mer presset enn noen gang, skriver Adresseavisen på kommentatorplass. Kanskje ryker hele styret hans, påstås det.

Torsdag denne uken skal Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund møtes på nytt. Det kan bli slutten på denne saken.

Eller starten på et nytt kapittel.