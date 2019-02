SVAK KVELD: Robert Johansson og de andre norske hopperne hadde nok en svak dag i bakken. Her er Johansson fra forrige helg, da han kom på tredjeplass i Lahti. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / Lehtikuva

Norsk hoppfiasko i generalprøven til VM

Den bekmørke sesongen for de norske hoppherrene fortsatte da Johann André Forfang ble beste norske på en tiendeplass. Men det finnes et lysglimt, og han heter Thomas Åsen Markeng (18).

Publisert: 16.02.19 17:46







– Han gjør en fantastisk innsats i verdenscupen for første gang og leverer på det beste nivået han har i seg. Det er et bra potensial, og det er fortjent at han får det ut i dag, sier landslagstrener Alexander Stöckl om Markeng.

For i sitt aller første verdenscuprenn klarte Markeng å kvalifisere seg til finaleomgangen i tyske Willingen. I den andre omgangen var han enda hakket hvassere, og hoppet seg opp tre plasser med 134 meter.

– Det er veldig artig å ta mine første verdenscuppoeng i dag, og jeg er veldig fornøyd med det. Det er et bevis på at jobben jeg gjør er riktig, og det enda mer motivasjon for å jobbe videre, sier han til NRK.

Dermed sikret han sine aller første verdenscup-poeng - og kanskje et outsider-stempel i kampen om VM-billett.

For Anders Fannemel sviktet totalt og kom på 45. plass i første omgang, og sportssjef Clas Brede Bråthen sier til VG at skadesituasjonen rundt Daniel André Tande og Andreas Stjernen fortsatt er usikker.

Det betyr at det kan åpne seg en luke for Markeng, som ble juniorverdensmester for mindre enn en måned siden.

– Vi har ikke snakket om det ennå, vi får ta det etter helgen. I utgangspunktet er planen at han skal være med å få sin første erfaring fra et stort mesterskap, sier en kryptisk Stöckl på spørsmål om Markeng er aktuell for en VM-plass.

Beste norske hopper etter første omgang var Johann André Forfang på en tiendeplass, og han ble beste norske - helt nede på en tiendeplass.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre, og våre gutter er ikke flinke nok til å ta ut sine beste hopp i konkurransen. Det er kitt for mye styring i teknikken, selvtilliten er ikke helt på plass og vi må klare å bare «la det skje», analyserer landslagssjefen.

Men til tross for at det bare er en uke til VM og den norske hoppsesongen har vært langt under pari, ønsker ikke Stöckl å overdramatisere situasjonen.

– Det er ikke krisestemning, for vi ser at vi har hopp som er gode nok til å hevde oss i toppen. Når alt stemmer, er vi gode nok til å kjempe om topp-plasseringene, forklarer han.

Den som imponerte mest i andreomgang var Halvor Engen Granerud, som hoppet seg opp tolv plasser, fra 26. til 14., med 144 meter i andre omgang.

– Det kjennes som et ordentlig, ordentlig godt skihopp. Det er deilig når jeg har slitt litt, og det så du kanskje på hvordan jeg feiret på sletta her, sier Granerud til NRK.

Robert Johansson ble til slutt nummer 17, og Karl Geiger vant på hjemmebane i Tyskland, foran Kamil Stoch og Ryuyo Kobayashi.