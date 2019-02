NÆRE PÅ: Alexander Stöckl kommer ut fra dresskontrollen i Oberstdorf sammen med Daniel-André Tande. Foto: Olsen, Geir

Tande truet med disk – Stöckl måtte forklare seg

OBERSTDORF (VG) Her slipper Daniel-André Tande (25) omsider ut av utstyrskontrollen til FIS. Den regjerende verdensmesteren i skiflyging slapp unna en ny pinlig norsk diskvalifikasjon.

Tande hoppet utmerket i finaleomgangen (223 meter). Og avanserte fra 20. plass til 10. plass i fredagens skiflyging. Han ledet rennet lenge - smilte og lo. Men da han ble hentet inn til den obligatoriske dresskontrollen startet dramaet.

En god halvtime etter at rennet var over kom Tande ut – sammen med Alexander Stöckl – og landslagstreneren bekrefter overfor VG at det var diskusjoner mellom ham og FIS-kontrollør Sepp Gratzer før hoppdressen omsider ble godkjent.

– Det var noe som måtte sjekkes ekstra, sier Tande.

På spørsmål fra VG hva det var som måtte «sjekkes ekstra» svarer Kongsberg-hopperen at det «trenger jeg ikke prate om». Han poengterer at han heller vil snakke om skihopping.

– Jeg var på grensen, og da må det sjekkes, sier Tande.

– Fikk du et gult kort, kan man si det sånn?

– Ja, man kan si det sånn, sier Tande.

Stöckl kom løpende ned fra trenertribunen – avviste de som ville snakke med ham – og hastet til lokalet hvor Det internasjonale skiforbundet (FIS) utfører utstyrskontroller etter konkurranser i verdenscupen.

– Det dreide seg om beinlengden på dressen til Tande. Han (Sepp Gratzer) viste meg det, og ba meg fikse det til i morgen, sier Stöckl.

I vinter har norske hoppere gjentatte ganger blitt kastet ut av renn på grunn av for store hoppdresser. Store hoppdresser gir økt bæreflate. Og bedre lengder i bakken. Stöckl har poengtert at uten «konkurransedyktige» dresser er man sjanseløs, og at de ligger helt opp til grensen, av det reglementet tillater.

I tur og orden har Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Johann André Forfang og Robin Pedersen (to ganger) fått startnekt. Etter at Robin Pedersen røk for annen gang, i søndagens renn i Sapporo, kalte hans far – tidligere landslagstrener Trond Jøran Pedersen – det hele for «tragisk».

VG spurte Stöckl i den tyske gigantbakken om han er «shacky» etter det som har skjedd, og hvordan han hadde taklet en ny disk nå.

– Det var ingen disk, så alt er i orden der. Jeg var mer «shacky» før Daniels første hopp. Da var jeg skikkelig nervøs. Han hoppet dårlig sist han var i verdenscupen (Hoppuka), så kommer han rett til skiflyging. Men han har det i seg. Fantastisk hopping allerede fra første treningshopp, sier Alexander Stöckl .

Tande har trent hjemme, blant annet under oppsyn av sin tidligere ungdomstrener Geir Ødegaard, og fredag var han tilbake i favorittbakken i Oberstdorf. Det var her han vant to gull under VM for ett år siden.

Han har også, under arbeidet med kriseplanen for å rekke VM i Seefeld om 19 dager, forandret frisyre. Kort i nakken. Men betydelig lengre i bakken.

– Det er fortsatt litt smårusk, men sistehoppet her var veldig nærme, sier Daniel-André Tande.

Slovenske Timi Zajc vant rennet – det første i karrieren – mens Johann André Forfang endte som beste norske på syvendeplass. Halvor Egner Granerud ble nummer åtte. Det er nye individuelle renn i Oberstdorf lørdag og søndag.