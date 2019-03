SEIER: Robert Johansson vant for andre dag på rad i Holmenkollen. I dag vant han på egenhånd, mens det i går ble lagseier. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Johansson med sesongens første seier i Holmenkollen

HOLMENKOLLEN (VG) Robert Johansson (28) økte ledelsen i Raw Air sammenlagt med seier i Holmenkoll-rennet.

Resultater: 1. Robert Johansson 262 poeng 2. Stefan Kraft 258,3 poeng 3. Peter Prevc 252,8 poeng 4. Philipp Aschenwald 250,2 poeng 5. Ryoyu Kobayashi 250,1 poeng ... 9. Johann André Forfang 241,4 poeng 16. Robin Pedersen 229,6 poeng Stillingen i Raw Air-turneringen: 1. Robert Johansson 285 poeng 2. Ryoyu Kobayashi −16,2 poeng 3. Markus Eisenhichler −24,7 poeng 4. Stefan Kraft − 26,8 poeng 5. Dawid Kubacki −38,3 poeng ... 14. Robin Pedersen −55,4 poeng 16. Johann André Forfang −56 poeng 24. Marius Lindvik −71,3 poeng Vis mer vg-expand-down

Han hoppet 127 og 129,5 meter, og vant med 3,7 poeng til Stefan Kraft og 9,2 poeng til Peter Prevc.

Johansson leder nå med 28,1 poeng i Raw Air-turneringen ned til Ryoyu Kobayashi. Kraft ligger på tredjeplass 30,5 poeng bak Johansson.

les også Norge vant etter fall og bakkerekord

Det er Johanssons første individuelle seier denne sesongen, og bare den andre norske seieren individuelt i verdenscupen i år. Den andre kom da Johann André Forfang vant i starten av desember.

Det er faktisk første gang Johansson vinner et verdenscuprenn i stor bakke individuelt. Tidligere har han vunnet i skyflygning og i laghopp.

Norge vant gårsdagens lagkonkurranse som ble avsluttet etter bare en omgang - mye takket være nettopp Johansson. Han satte da ny bakkerekord i nasjonalanlegget etter dette hoppet på 144 meter:

Norge har hatt en tung sesong, men formen har ankommet til Holmenkollen og Raw Air på hjemmebane.

Raw Air-turneringen fortsetter med kvalik på Lillehammer, Johanssons hjemmebane, i morgen før det er konkurranse på tirsdag.

Onsdag er det ny kvalik i Granåsen etterfulgt av renn torsdag. Raw Air avsluttes med kvalifisering, lagkonkurranse og individuell konkurranse i Vikersund fredag til søndag.

PS! I fjor vant Daniel André Tande i Holmenkollbakken. Det er første gang siden 1971 og 1972 at Norge vinner to år etter hverandre i et av Oslos viktigste landemerker. Den gang vant Ingolf Mork to år på rad.