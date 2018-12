LANGE SKI: Andreas Stjernen med skiene som flyr. I bakgrunnen Alexander Stöckl etter Oberstdorf-rennet. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Stjernen-trikset: Opp i vekt og tilbake på gull-skiene

OBERSTDORF (VG) Andreas Stjernen (30) tror det er mulig å vinne Hoppuka etter fjerdeplassen i åpningsrennet i Oberstdorf. Men OL-vinneren fra Pyeongchang var ikke spesielt sterk i troen for bare noen uker siden.

Publisert: 31.12.18 09:10

Løsningen ble lenger ski – og opp i vekt. Plutselig hoppet han bakken ned. Forvandlingen startet på Lillehammer før jul. I Oberstdorf søndag kveld snuste han på seieren – bare 4,1 poeng bak vinneren Ryoyu Kobayashi – og bortdømt fra seierspallen, ifølge sportssjef Clas Brede Bråthen.

– 4,1 poeng er egentlig ingenting, og nå er jeg mye nærmere enn jeg trodde jeg skulle være. Jeg gleder jeg meg veldig til Garmisch, sier Andreas Stjernen.

Etter rennet reiste han rett videre til Garmisch-Partenkirchen. Mandag er det kvalifisering. Tirsdag venter Nyttårshopprennet. Sannsynligvis det viktigste hopprennet. I hvert fall har det enorm status blant hopperne.

Nordtrønderen Stjernen har brukt ti år til verdenstoppen i hopp. Det løsnet skikkelig forrige sesong. Han fikk sin første seier i verdenscupen (Kulm), og vant VM-gull i skiflyging (lag), og OL-gull (lag) under vinterlekene i Sør-Korea.

Men da det internasjonale skiforbundet (FIS) skjerpet vektregelen valgte Stjernen å beholde matchvekten på 69,5 kilo, og heller kappe skiene fire centimete, for å være innenfor reglementet.

Det viste seg å være en tabbe. Han startet sesongen med deprimerende resultater. Etter 50. plass i finske Ruka ble han parkert hjemme for å trene. Men det ble ikke bedring før han tok eget grep. En meget viktig beslutning i en idrett hvor små marginer utgjør forskjellen på suksess eller fiasko.

– Det er litt bittert at pallplassen ryker, men ser jeg litt tilbake i tid så er dette en stor prestasjon, sier Stjernen.

Han bekrefter overfor VG at han har funnet frem til nesten en tro kopi av «gull-skiene» fra Pyeongchang-OL.

– Nå har jeg gått opp to centimeter på skilengden, og en halv kilo på kroppsvekten. Balansepunktet er bedre, og skiene er ikke så ømfintlige når jeg hopper dårlig, sier Stjernen.

Skilengden er 268 centimeter nå. Opp fra 266 cm. Den var 270 cm i OL. Nå veier han 70 kilo. Opp en halv kilo fra sesongstart.

– Jeg tok et reservepar fra i fjor, som passer hoppingen min veldig mye bedre. Og vektøkningen tilsvarer en Grandiosa pizza, sier Stjernen, og gliser.

Han holder godt i «plankene» som er produsert på fabrikk i Østerrike. Mens han snakker med VG på sletta i Oberstdorf lyser fyrverkeriet opp himmelen over Bayern.

Bak ham står landslagstrener Alexander Stöckl. Igjen må han konstatere at Norge er utenfor Oberstdorf-pallen - for femte gang på rad - men han fortviler ikke.

– For Andreas er det ikke bare og ski og vekt som gjelder. Han gjør noe helt annet på hoppkanten nå enn for to uker siden. Forskjellen er at han løfter mye bedre, sier Stöckl.

Sportssjef Bråthen fnyser av noen av stilkarakterene Stjernen ble tildelt i Schattenbergbakken. 17,5 fra en av dommerne i 1. omgang gjorde ham helt oppgitt.

– Jeg er glad i de hoppdommerne som gir riktige karakterer, og så er jeg svært lite glad i dem som gir feil karakterer, sier Bråthen.

Han mener Stjernen ble bortdømt fra seierspallen. Ikke seieren. Stjernen selv synes 18,5 er innenfor, som han fikk en del avi stil.

– Jeg bryr meg ikke så mye om dommerne. Ikke foreløpig, sier Stjernen.

Verdenscup hopp menn i Oberstdorf, Tyskland (HS137) søndag, 1. renn i den tysk-østerrikske hoppuka:

1) Ryoyu Kobayashi, Japan 282,3 (138,5-126,5), 2) Markus Eisenbichler, Tyskland 281,9 (133-129), 3) Stefan Kraft, Østerrike 280,5 (131-134,5), 4) Andreas Stjernen, Norge 278,2 (132,5-131), 5) Dawid Kubacki, Polen 269,8 (128,5-133,5), 6) Piotr Zyla, Polen 268,3 (133-126,5), 7) Robert Johansson, Norge 268,0 (129-125), 8) Kamil Stoch, Polen 267,6 (127-131), 9) Timi Zajc, Slovenia 266,0 (127-125,5), 10) Daniel Huber, Østerrike 265,2 (129-124).

Øvrige norske: 25) Johann André Forfang 226,3 (125-110).

Slått ut i 1. omgang: 33) Anders Fannemel 118,4 (121,5), 34) Robin Pedersen 115,8 (117), 44) Daniel-André Tande 105,5 (110,5)