TOMT: Maren Lundby var suveren på Lillehammer i helgen. Men det fikk få med seg i den gamle OL-bakken. Foto: Geir Olsen

Fortsatt ikke likestilling for Lundby: Milevis igjen!

LILLEHAMMER (VG) Norske hoppledere fortjener å juble over hva de har fått til. Men fortsatt er det fryktelig langt igjen før vi kan snakke om full likestilling i denne grenen internasjonalt.

I langrenn er vi godt vant med at begge kjønn holder på samme sted, og interessen er ikke lavere for de kvinnelige enn de mannlige stjernene.

Men i hopp, en idrettsgren der kvinners fysiske forutsetninger ligger strålende til rette for å bli gode, er vi selv i 2019 fryktelig langt fra mål.

I helgen kunne vi hatt et skikkelig Maren Lundby-show i Lysgårdsbakken.

Lørdag var været strålende og 25-åringen leverte i suveren stil, men det var ikke stort flere enn slekt og venner som hadde funnet veien til bakken.

I søndagens snødrev var det også mildt sagt glissent da Lundby tok en ny suveren seier i bakken.

Det er både synd, og på mange måter temmelig unødvendig.

Det er sikkert en stor kabal som skal legges når verdenscup skal arrangeres, tv-tider skal plottes inn og ulike hensyn skal veies. Men om man skal bygge opp en idrettsgren som er blitt holdt tilbake av bakstreverske internasjonale ledere inntil nylig, er det ikke da mulig å ta noen grep for å gjøre det mulig for flere å komme?

Var det virkelig nødvendig å legge kvinnenes hopprenn på samme tid som herrenes langrenn lørdag?

I motsetning til hvordan det var under VM i Seefeld, der det var liv i bakken og kort vei mellom arenaene, er det et stykke å ta seg fra den ene grenen til den andre. Skiathlon klokken 1230 og hopp klokken 1245 la ikke akkurat til rette for å maksimere mulighetene til å få med mest mulig.

I det store bildet er det mye som er verdt å glede seg over hva gjelder utviklingen på kvinnesiden, og i Norge har en systematisk satsing gitt resultater.

SUVEREN: Maren Lundby i svevet på Lillehammer i helgen. Foto: Geir Olsen

Mens mange idrettsledere er glad i å snakke om likestilling, har andre heldigvis vært mer opptatt av å handle. Folk som Clas Brede Bråthen har for lenge siden innsett hva som behøves for å oppnå noe som monner.

Derfor er det så gledelig at en helt bevisst prioritering over tid nå viser seg å være regningsbærende på flere plan enn det rent rettferdighetsmessige.

Hopp-Norge har gjort helt rett i å subsidiere kvinnesatsingen over tid, for å gi Maren Lundby & co muligheten til å bygge seg opp.

Men nå er vi altså der at satsingen ikke lenger er et økonomisk tapsprosjekt, men bærekraftig i seg selv.

Det må vi kunne glede oss over, men på den internasjonale scenen foregår det fortsatt uforståelig kvinnediskriminering. Og det er uvisst når vi når de viktige milepælene det må kjempes for.

I 2021 skal det arrangeres verdensmesterskap i Oberstdorf. Det er diskutert om kvinnene skal få hoppe i stor bakke, men vi vet ennå ikke om det skjer.

Hva med VM i skyflyging - ender det med at kvinnene får slippe til i Vikersund, for eksempel?

Den tradisjonelle hoppuka, skal den forbli en guttegreie, eller kan det omorganiseres slik at det blir plass også til kvinner?

Og hva med OL-programmet?

Hvor lenge må en eventuell VM-endring ha vist seg vellykket før vi får likt konkurranseprogram uavhengig av kjønn også i olympiske leker.

Vi er med andre ord fryktelig langt unna å være der at Maren Lundby slutter å få spørsmål om kvinnekampen, som hun prisverdig nok er blitt en pioner for.

Det kan vi også si om Line Jahr, den tidligere hopperen som nå er inne på trener- og utviklingssiden. Hun er en eksponent for det vi trenger langt flere av, og det i mange grener, utøvere som bruker av sin kompetanse i miljøet etter endt karriere.

Norges Skiforbunds hoppledelse har gjort veldig mye riktig i kampen for like vilkår, og Bråthen & co kommer garantert til å fortsette dette arbeidet.

Og det blir ikke noe mindre viktig fremover.

Det er flott at hopp er blitt noe mindre diskriminerende.

Men alt annet enn likhet er jo faktisk uakseptabelt.

