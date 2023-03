PÅ PALLEN: Anna Odine Strøm hoppet seg opp og endte på pallen i Holmenkollen.

Strøm på pallen i Kollen da Lundby sviktet i finaleomgangen

Maren Lundby (28) lå på en andreplass før finaleomgangen i Holmenkollen, men det var Anna Odine Strøm (24) som endte på pallen.

Lundby vartet opp med et svev på 133 meter, omgangens lengste hopp, og lå som nummer to før finaleomgangen.

Da det hele skulle avgjøres i finaleomgangen ble det kun 115 meter. Dermed falt hun nedover listene og endte til slutt som nummer syv.

Strøm på sin side, lå på en fjerdeplass før finaleomgangen, hoppet 125 meter og tok tredjeplass da tyske Katharina Althaus som ledet etter den første omgangen heller ikke klarte å følge opp førsteomgangen.

– Det var veldig gøy, utrolig morsomt å komme på pallen i Holmenkollen. Bare det å hoppe her er stort, sier Strøm til NRK.

Det til tross for at det var et langt mindre publikum under kvinnenes renn, enn det som var å se da herrene gjennomførte sin konkurranse tidligere lørdag.

Lundby har uttalt at Raw Air er målet hennes denne sesongen. Lundby vant turneringen både i 2019 og 2020 og kom til årets utgave i kjempeform etter at hun tok et svært sterkt VM-sølv i storbakken i Planica.

Kvalifiseringene teller som vanlige renn under Raw Air-turnering og gir poeng i kampen om sammenlagtseieren.

Under fredagens kvalifisering var det slovenske Ema Klinec som toppet resultatlista foran japanske Yuki Ito og Strøm.

Raw Air går over ni tellende kvalifiseringer og renn og avsluttes med skiflygning i Vikersund 19. mars. Der får de 15 beste sammenlagt delta.