VANT: Marius Lindvik klatret fra en tredjeplass til seier i Zakopane.

Lindvik vant for andre helg på rad: − Jeg er i dytten

Marius Lindvik (23) fløy ned til en tredjeplass i den første omgangen av søndagens hopprenn i Zakopane. I finaleomgangen klinte han til med et hopp som sikret ham seieren for andre helg på rad.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en bakke jeg trives veldig godt i. Det var fryktelig tett etter den første omgangen, så gjør jeg et veldig bra hopp i annenomgang, oppsummerte Lindvik til Viaplay etter seieren.

Nordmannen lå på en tredjeplass etter den første omgangen, men det var kun 3,9 poeng opp til sesongens mest suveren hopper Ryoyu Kobayashi før finaleomgangen.

Der leverte Lindvik et fenomenalt hopp på 139,5 meter.

– Nå har Kobayashi fått noe å tenke på, utbrøt Viaplays hoppekspert Andreas Stjernen da Lindvik landet sitt annethopp.

Og kanskje ble det for mye å tenke på, for japaneren var ikke i nærheten av å tukte Lindvik.

Dermed tok nordmannen sin femte verdenscupseier, og gjentok bedriften fra samme bakke i 2021.

– Jeg vil si jeg er i brukbar form, jeg er i dytten, sa Lindvik som og vant forrige helg i Bischofshofen.

Og der hvor hovedpersonen selv lot de største superlativene ligge etter seieren, fant sportssjef Clas Brede Bråthen frem noen større ord om prestasjonen.

– Det var fantastisk. Det var en solid maktdemonstrasjon, oppsummerte Bråthen til Viaplay.

Tyske Karl Geiger tok annenplassen og slovenske Anze Lanisek tok tredjeplassen. Kobayashi ble til slutt nummer fire.

Nå venter to helger i Tyskland, henholdsvis Titisee-Neustadt og Willingen, for hopperne før de setter kursen for OL i Beijing.

I Titisee-Neustad kan 23-åringen som har vunnet de to siste rennene sørge for hat trick.

– Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg tar i alle fall med meg god hopping og en god dose selvtillit, avsluttet Lindvik.