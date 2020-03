ANBEFALER Å AVLYSE: Ryoyu Kobayashi flyr høyt under Raw Air i Granåsen under fjorårets konkurranse. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Leger ber Trondheim kommune revurdere Raw Air

Mer enn 100 leger har undertegnet et opprop som er sendt til kommuneoverlege, Tove Røsstad i Trondheim. De ser med stor bekymring på at Trondheim kommune har gitt klarsignal til å gjennomføre hoppkonkurransene i Raw Air kommende onsdag og torsdag.

Nå nettopp

– Det fremstår meget uklokt å gjennomføre et arrangement med så mange mennesker samlet på ett sted gitt de konsekvenser det kan ha, både på kort og lang sikt. Vi mener at føre var-prinsippet må gjelde også her. Det fremstår dessuten viktig at myndighetene er konsekvente i sine avgjørelser og tiltak, det er nemlig helt avgjørende for tilliten i befolkningen, heter det i brevet som er gjengitt på Trondheim kommunes hjemmesider.

Legene peker på at det er en svært uoversiktlig situasjon som endres fra dag til dag.

De peker på at Holmenkollen Skifestival ble avlyst da det var 93 bekreftede smittetilfeller, mens per 10. mars er det 239 smittede personer i Norge og ni av dem tilhørende Trondheim kommune.

De skriver videre at de har 80 personer som venter på svar etter å ha tatt coronavirus-prøve.

les også VM i skiflyging kan bli avlyst

Kommunen svarer legene, at de ikke endrer rådene om å gjennomføre Raw Air.

– Jeg skjønner godt fastlegenes bekymring for at store arrangement kan medføre smittespredning av coronavirus, sier kommunelege Tove Røsstad.

Og fortsetter.

– Det er alltid en risiko knyttet til store arrangement og det gjøres alltid en risikovurdering. Det pågår svært mange større og mindre arrangement i Trondheim til enhver tid, og vi tilpasser rådene våre fortløpende i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelsa.

Det ble dramatisk under kvinnens konkurranse på Lillehammer:

Kommunen begrunner også med at anlegget i Granåsen har plass til tre ganger så mye publikum som er ventet og at derfor ikke blir trangt om plassen.

– Antall tilskuere er stipulert til 7000 - 8000 personer på en arena som tar 30 000 mennesker. Inne på arenaen vil det derfor være romslig med plass. Det at arrangementet foregår kun utendørs, reduserer også smittepresset.

Kommunen sier de aldri kan være helt sikre på at folk ikke blir smittet.

– Vi kan selvfølgelig ikke garantere at ingen blir smittet i tilknytning til arrangementet slik vi ikke kan garantere at ingen blir smittet når de beveger seg ute ellers i samfunnet. Men vi oppfatter ikke, heller ikke etter møtet i beredskapsgruppen i dag, at dette arrangementet bidrar vesentlig til økt smittespredning sett opp mot situasjonen i Norge for øvrig per dags dato, avslutter kommunen.

Publisert: 10.03.20 kl. 13:08

Fra andre aviser