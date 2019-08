HOPPET FOR LANGT: Daniel-André Tande er igjen skadd i venstrekneet og er satt ut av spill i seks uker. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hopp-Tande etter nytt skadeavbrekk: – Fryktet det verste

I slutten av juni var Daniel-André Tande tilbake i hoppbakken etter et skadeavbrekk. Nå er 25-åringen skadd – igjen.

Tande hoppet for langt og for høyt under et treningshopp i franske Courchevel og skadet kneet. Nå blir det nye seks uker med opptrening. Det lever han godt med.

– Jeg er egentlig veldig lettet. Der og da fryktet jeg det verste, sier Tande til VG om hoppet hvor han fikk for mye trykk i landingen etter en kombinasjon av gode forhold og et bra hopp.

– Jeg kjente kjapt at det ikke var noe som var røket i kneet. I verste fall så jeg for meg samme runden som sist, sier 25-åringen.

Skaden sist holdt han utenfor i fem måneder fra februar til slutten av juni. At han nå har «slått opp den forrige skaden litt» behøver ikke å bety noe når hoppsesongen innledes i Wisla i november.

– Jeg tror ikke det. Jeg må bare ha litt ro og trene fysisk fremover, så blir det bra. Er jeg i gang om seks uker får jeg nok «hoppuker» til vintersesongen starter. Da får jeg en god periode hvor jeg kan fokusere mer på fysisk og litt teknisk trening frem mot hopping. Det er ingen ulempe, sier Daniel-André Tande.

– Det er en positiv beskjed at Daniel ikke er alvorlig skadet. Nå gjelder det bare å få kroppen på plass mot vinteren. Det er viktig at han får den tiden han trenger for å rehabilitere for fullt, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Tre hoppere ute

Tre av våre hopprofiler er nå ute med skader. Anders Fannemel skadet både korsbånd og menisk da han falt i polske Wisla for en måned siden. Han er trolig ute hele sesongen.

Maren Lundby må i likhet med Daniel-André Tande ta med ro en stund fremover etter at hun falt ned hoppkanten i Lysgårdsbakken. Lundby unngikk bruddskader men slo kneet kraftig.

Publisert: 16.08.19 kl. 17:21

