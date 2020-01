SJEF OG KOMET: Garmisch-vinner Marius Lindvik (t.v.) og Clas Brede Bråthen på vei til trening i Innsbruck. Foto: Geir Olsen

Norges mystiske hopphistorie: – Mister seg selv når de har tjent en million

INNSBRUCK (VG) Marius Lindvik (21) hylles etter sjokkseieren i Nyttårshopprennet. Men et dypdykk inn i norsk hopphistorie er skummel lesing for dem som håper på en ny stjerne.

Sportssjef for hopp, Clas Brede Bråthen, skylder på manglende kunnskap og fravær av innovative tanker. Og tendenser til at hoppere som blir god over natten får feil fokus.

– Vi har sett unge utøvere som mister seg selv så fort de har tjent den første millionen. De kommer til veldig mye mer penger enn andre gutter på deres alder gjør. Og de får mye mer oppmerksomhet. Følelsen av å være glad i å hoppe på ski forsvinner, sier Clas Brede Bråthen.

Vi må faktisk helt tilbake til 60-tallet for å finne en norsk hopper som vant og vant – og vant. Akkurat slik som Maren Lundby (25) holder på i kvinnenes verdenscupsirkus.

Den gangen var det Bjørn Wirkola (76) som herjet. Han vant Hoppuka tre år på rad. Det er rekord den dag i dag. Men dette var før verdenscupen så dagens lys.

Lindvik har én seier. To pallplasser. Han er ti seiere bak Roar Ljøkelsøy som topper den norske rankingen. Og han er 52 triumfer bak Gregor Schlierenzauer.

I den norske hoppleiren snakker man om at de kanskje har funnet «en Schlierenzauer» i Lindvik. Men kanskje er muligens det rette ordet. I nyere tid har det sett særdeles lovende ut for Tommy Ingebrigtsen, Sigurd Pettersen, Lars Bystøl, og Espen Bredesen. Men livet i verdenstoppen hadde kort holdbarhetstid.

* Ingebrigtsen vant VM-gull (Thunder Bay) som 17-åring. Men han vant aldri et verdenscuprenn.

* Bystøl vant OL-gull (Torino). Men fikk bare oppleve én rennseier i verdenscupen.

* Pettersen vant tre av fire renn i Hoppuka (2003/2004). Totalt sto han øverst på pallen i seks renn i verdenscupen. Da FIS innførte vektregelen foran 2004-sesongen fant han aldri seg selv igjen.

* Bredesen vant OL-gull, VM-gull, Hoppuka og verdenscupen sammenlagt. Alt i løpet av to eventyrlige år (1993/-94). Men en nakkeskade vippet ham ned fra verdenstoppen. Og han vant bare åtte konkurranser i verdenscupen.

Når VG spør ham om «hvorfor norske hoppere ikke varer mer enn ett år eller to» – så svarer han «det er et godt spørsmål» – og påpeker.

– Jeg mener at alle hoppere på høyt nivå bør ha en samtalepartner jevnlig. En som kan sette ting på plass. Dette er viktigere enn man tror, spesielt når det begynner å koke rundt dem, sier Espen Bredesen.

Han har jobbet som hoppekspert i NRK. I 14 år delte han boksen med kommentator-ikonet Arne Scheie. Nå er han «Performance Coach» i Aker BioMarine. Men lidenskapen til skihopping lever fortsatt i ham.

I BOKSEN: Arne Scheie og Espen Bredesen på jobb i Hoppuka. Her fra 2014-utgaven under rennet i Bischofshofen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Lindvik kommer til å trene mer. Han har garantert utstyr i verdensklasse. Men å gå fra angrep til forsvar er det tyngste i skihopping. Det er rart at man kan bli dårligere av å trene mer. Men det er faktisk mulig i denne idretten, sier Bredesen.

Bråthen understreker at norsk hoppsport i 2020 er bedre rustet enn noen gang til å forvalte en suksess. Han medgir at gamle bakstreverske meninger er byttet ut med innovative tanker. Og bruker uttrykket «Look to Maren» – som et eksempel til etterfølgelse – for Lindvik og andre.

Hoppdronningen har vunnet OL-gull og VM-gull, Raw Air og verdenscupen sammenlagt to år på rad. Toten-jenta har 27 rennseiere i verdenscupen.

– Vi har lykkes med Maren Lundby. Hun setter en standard som det kan være greit for Lindvik og andre å se til. Det handler om prioriteringer som er kompromissløs i forhold til det å vinne flere skirenn, sier Bråthen.

Publisert: 04.01.20 kl. 12:43

