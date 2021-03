PLANICA: Det ble på ingen måte en optimal dag tilbake i hoppbakken for verdenscupvinner Halvor Egner Granerud. Foto: AP

Granerud-skuffelse i «comebacket»: − Guttene er litt preget i dag

Halvor Egner Graneruds comeback etter coronasmitte endte med skuffelse. Han hoppet ned til 37.-plass i første omgang – og ble dermed ikke med videre.

Av Espen Langeveld

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble med andre ord ikke et gjensyn med toppen av seierspallen for Halvor Egner Granerud, som står med elleve verdenscupseirer hittil i sesongen. Vinneren av verdenscupen ble smittet med coronaviruset under VM og ble sittende i isolasjon i Oberstdorf etter mesterskapet. Han ble friskmeldt tre dager før Planica – men viste seg ikke fra sin beste side.

– Vi ser at guttene er litt preget i dag, etter det som skjedde med Daniel, sier hopplandslagstrener Alexander Stöckl til NRK etter første omgang.

Det var i prøveomgangen, at Daniel-André Tande (27) mistet kontrollen i svevet før skiflygningsrennet i Planica. Han falt stygt i svevet og ble fraktet med ambulanse bort fra anlegget i Slovenia.

Rennet pågår fortsatt: Live fra Planica

– Det eneste jeg vet er at han er stabil og er flydd med helikopter til sykehuset i Ljubljana. Så er det egentlig bare å vente på neste informasjon, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om tilstanden til Tande.

De norske hopperne hadde ikke den beste førsteomgangen i skiflygingsbakken i Planica.

les også Tandes tilstand stabil etter stygt fall: – Må bare håpe på det beste

Robert Johansson (30) hoppet til 217 meter og 195,2 poeng, og var inne på 14.-plass etter første omgang. I finaleomgangen klinket han til med 234,5 meter, og er inne til foreløpig 4.-plass.

Johann André Forfang (27) og Johansson var de eneste blant de norske som klarte å kvalifisere seg til finalen.

Forfang var første norske hopper ut, og leverte 217,5 meter. Utøveren fra Tromsø skiklubb så ikke veldig fornøyd ut, men 17.-plass etter førsteomgang betød finaleomgang. Der ble det et betydelig bedre hopp, med 230,5 meter. Han er inne på 7.-plass.

Verdenscupvinner Granerud landet på 199,5 meter i førsteomgangen, som var det nest dårligste hoppet. Marius Lindvik (22) klarte heller ikke å komme seg til finalen, med sitt hopp på 200 meter.

Med seier kunne Granerud tangert Maren Lundby som den norske hopperen med flest verdenscupseire i løpet av en sesong. Lundby vant tolv verdenscuprenn i 2018/19-sesongen.

Granerud kunne også blitt den norske herrehopperen med flest verdenscupseirer i karrieren. Roar Ljøkelsøy og Granerud ligger lå likt med elleve seirer før dagens hopprenn. Ljøkelsøy brukte fire år på å oppnå det samme.