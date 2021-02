Lundby tok VM-sølv i høydramatisk renn: − Veldig stolt av meg selv

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maren Lundby hadde ikke vært på pallen denne sesongen før VM, men valgte å gjøre en stor teknisk endring før rennet. Det resulterte i sølvmedalje.

– Det har vært skikkelig hard jobbing for dette. Jeg har ikke vært på pallen tidligere i år og ingenting tilsa at jeg skulle gjøre det i dag heller. Det rotteracet på slutten ble nesten for mye meg. Jeg er kjempefornøyd, sier Lundby til NRK.

– Jeg bestemte meg virkelig og gikk for det i dag. Det var «all in». Jeg gjorde en kjempestor forandring teknisk fra i går. Det måtte briste eller bære i dag. Derfor er det så digg at jeg får til to slike hopp, sier Lundby.

– Jeg er veldig stolt av meg selv at jeg fikk til det. I de siste mesterskapene har jeg kommet som favoritt og det har vært forventet at jeg skulle ta gullet. Denne gangen har jeg måttet jobbe veldig mentalt med å overbevise en selv om en kan få det til. Når en da får det til ... ja, det er så godt, sier Lundby til NRK.

Ema Klinec (22) tok karrierens største seier da hun gikk seirende ut av det spennende rennet – 3,1 poeng foran Lundby.

SØLV: Maren Lundby ble nummer to. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Klinec har aldri tidligere vunnet et verdenscuprenn, men mestret nervene best i finaleomgangen og vant rennet etter det lengste hoppet i omgangen på 100,5 meter.

Lundby lå på fjerdeplass etter den første omgangen, men med et hopp på 99,5 meter hoppet seg hun opp til annenplass og sølvmedaljen.

Østerrikske Marita Kramer ledet etter den første omgangen etter å ha hoppet hele 109 meter, en bakkerekord i normalbakken i Oberstdorf. Reprisen viste imidlertid at hun var så vidt nede i bakken med rumpen på vei ut, noe som fikk hoppsjef Clas Brede Bråthen til å rase mot dømmingen:

I finaleomgangen fikk ikke Kramer det til å stemme og falt ned til fjerdeplass etter et hopp på 98 meter med dårlig stil.

Bak Lundby leverte det norske laget et godt renn, med Silje Opseth på sjetteplass, 17 år gamle Thea Minyan Bjørseth på syvendeplass og Anna Odine Strøm på 19. plass.

Maren Lundby stilte til start i Oberstdorf som regjerende verdensmester (og regjerende olympisk mester), men kom til mesterskapet uten en individuell pallplass denne sesongen og med stabile plasseringer mellom fjerde- og åttendeplass i løpet av de åtte verdenscuprennene tidligere i sesongen.

Istedenfor har Silje Opseth vært det sterkeste norske kortet denne sesongen og kom til VM med pallplasseringer i fire strake renn.

I det siste prøvehoppet var Lundby tredje best og hun hoppet igjen best av de norske i rennet og endte på annenplass.

GLEDE: Maren Lundby og lagvenninnene etter medaljen ble sikret. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Neste konkurranse for kvinnehopperne er blandet lagkonkurranse i normalbakken på lørdag, mens det er renn i storbakken onsdag 3. mars. Det er første gang i et VM at det også skal kåres en verdensmester i storbakke. Siden kvinnene først fikk plass på VM-programmet i Liberec i 2009 har det kun vært VM-renn i normalbakken.