PAR-I-HJERTER: Alexander Stöckl og hans samboer Ina Bergmann fotografert på nyttårsaften i 2015, da hun var gravid. Foto: Geir Olsen

Hemmelighetsfull om ny Stöckl-avtale: – «Hjemme» for oss er blitt Norge

Hverken Alexander Stöckl (47) eller hoppsjef Clas Brede Bråthen (52) vil si det høyt – men alt tyder på at østerrikeren fortsetter som Norges landslagstrener også etter OL 2022.

Av Ole Kristian Strøm

Alexander Stöckl blir litt brydd når vi stiller spørsmålet, ler og kikker ned – men sier samtidig:

– Vi har ingen planer om å flytte noe annet sted.

«Vi» er samboer Ina Bergmann, som også er østerriksk, og deres datter Isabel. Neste år er hun i skolealder.

– Vi har vært her så lenge at det blir vanskelig å si at vi drar «hjem». For «hjemme» for oss er blitt Norge, forklarer mannen som i mars 2011 ble ansatt som ny hovedtrener etter den populære finnen Mika Kojonkoski - og som på rekordtid lærte seg norsk. Så godt at han faktisk trøbler med tysken.

Stöckl bekrefter at kontrakten hans går ut etter OL i Beijing til vinteren.

– Jeg tipper at vi blir her i Norge ei stund. Men jeg må selvfølgelig diskutere med henne hva vi gjør, sier han.

– Men det føles veldig bra å være her.

Alexander Stöckl sammen med kollega Christian Meyer. Foto: Stian Lysberg Solum

Norsk hoppsport er ikke som hvilken-som-helst fotballklubb. Mika Kojonkoski (2002–2011) og Alexander Stöckl (2011-) er de eneste sjefstrenerne de siste 19 vintrene.

Clas Brede Bråthen svarer slik når vi spør om de er i forhandlinger med Stöckl om ny kontrakt:

– På generell basis så mener jeg at vi har verdens beste trener/leder/støtteapparat.

– Når må det være klart for 2022/23-sesongen?

– Jeg har alltid en rutine som går på at før vi går inn i en sesong, så skal neste sesongs bemanning være så klar som det er mulig. Det er ekstremt uheldig å ha uavklarte roller inn i en sesong, spesielt nå som vi går inn i den viktigste sesongen noen sinne med OL i Kina og VM i skiflyging på hjemmebane.

– Så det kommer en avklaring innen november?

– Helst lenge før november! fastslår Clas Brede Bråthen – med utropstegn.

Alexander Stöckl innrømmer at det blir spesielt å holde seg på topp etter en fantastisk vinter 2020/21.

– Historisk sett så er det et dårlig utgangspunkt etter en kjempesesong der vi har vunnet så mye. Men OL trigger for de aller fleste, og vi er klar over situasjonen. Det er oss de andre nasjonene jager. Det betyr at vi må ta et steg på alle områder.

– For de andre kommer til å ta steg?

– Det vet at de gjør. Så hvis vårt steg blir mindre, så er vi bak. Det skal ikke mer til.