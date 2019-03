BAKKEREKORD: Robert Johansson imponerte med 144 meter i Holmenkollen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Norge vant etter fall og bakkerekord

Marius Lindvik falt under lagkonkurransen under Raw Air i Holmenkollen lørdag, men et kjempehopp av Robert Johansson sørget for norsk seier likevel.

Johansson satte bakkerekord da han landet på 144 meter og sørget for norsk seier. Det var sesongens første norske seier i lagkonkurranse.

Japan ble nummer to, mens Østerrike tok tredjeplassen.

Konkurransen ble stanset etter første omgang på grunn av vindforholdene i nasjonalbakken. Den første omgangen ble preget av at hoppere gikk på og av bommen på grunn av vindforholdene i Holmenkollen. Etter at to hoppere hadde falt, og flere av hopperne hadde store problemer i luften, valgte juryen å stoppet rennet etter første omgang.

Da ledet Norge, takket være Johanssons superhopp.

– Det er langt i Kollen, men det gikk egentlig greit, sa Johansson til NRK om å lande på 144 meter.

– Men jeg turte ikke prøve på noe nedslag.

Gikk i bakken

Før bakkerekorden ble satt sørget Johann André Forfang for at Norge lå på fjerdeplass etter sitt hopp på 108 meter, mens Robin Pedersen sendte Norge i føringen etter et kjempehopp på 130,5 meter. Da ledet Norge to poeng foran Slovenia og åtte poeng foran Østerrike.

Marius Lindvik landet på 135 meter under vanskelige forhold, men falt etter å ha mistet luft før nedslaget.

– Rett før jeg skulle gå inn for landing fikk jeg et vindpust imot og kom veldig i ubalanse rett før jeg skulle lande. Og da klarte jeg ikke stå på beina, dessverre, sa Lindvik til NRK.

Dermed falt Norge også fra ledelse i konkurransen. Polen ledet 15 poeng foran Østerrike og 19,8 foran Norge.

Glad for å ha landet på beina

Kort tid etter at Lindvik gikk i bakken gjorde tyske Stephan Leyhe det samme etter et hopp på 133 meter. Også han mistet luft før nedslaget og falt med ansiktet først i over 100 kilometer i timen.

Da Robert Johansson klemte til med 144 meter og bakkerekord i sitt hopp, spiste han ikke bare opp konkurrentenes forsprang, han sørget også for at det ble norsk seier i lagkonkurransen.

Japan på 2.-plass endte 13 poeng bak Norge, mens Østerrike havnet 15,4 bak.

