Kommentar

Så brutalt som det kan få blitt

Av Leif Welhaven

Halvor Egner Granerud er coronasmittet og ute av VM. Foto: Lise Åserud

Det er all grunn til å ha dyp medfølelse med Halvor Egner Granerud akkurat nå. Timingen for coronasjokket er så brutalt som det kan få blitt.

Han har vært den store stjernen i hoppsporten gjennom denne rare vinteren.

Med 11 verdenscupseirer siden den første kom i Ruka i november, var det nesten ikke mulig å være større favoritt enn Thorbjørn Egners etterkommer var i Oberstdorf.

Da blir det ekstra vondt når det aller verste scenarioet inntreffer. Nedturen er så brutal som den blir.

Det gikk ikke helt veien i normalbakken eller i lagkonkurransen. Men i den store bakken skulle Granerud vise verden hvem som er suverent best til å hoppe på ski. Det ville ikke den lumske fienden covid-19 ha noe av.

For der den norske hopperen ikke vist frem det han ønsket, demonstrerer coronaviruset igjen at det det er en illusjon å tro at man kan være trygge.

Nå er det ekstremt viktig å evne å ha to tanker i hodet på en og samme tid.

På den ene siden må vi ha mye medfølelse med en utøver som har lagt ned så mye forgjeves, akkurat som det er leit når andre idrettslige drømmer ikke blir realisert eller når aktivitet settes på pause.

Samtidig er det vi nå ser nok en vekker om at vi er i en helt ekstraordinær situasjon, og at det er en del kritiske spørsmål som må stilles. Det er kanskje ikke så dumt at Norge har vært restriktive på å arrangere idrettskonkurranser?

Det har allerede vært hopprelatert smitte før Granerud-saken, og det er grunn til å undres om det norske miljøet litt for lettvint har landet på at resten av troppen satser på å fortsette som før.

Gullvinner Maren Lundby avslørte at hun slet med søvnen etter Graneruds positive test:

Nylig ble det kjent at Italia velger å sende hjem rubbel og bit etter at smitte har spredd seg i deres leir. Det sender et tydelig signal om hva som er viktigst i en vanskelig tid. Selv om de ikke hevder seg som de norske, er det selvsagt utøvere som får drømmer lagt i grus også blant den italienske gjengen som vender hjem.

Men selv om den norske hoppleiren ikke vet hvordan smitten nådde den største stjernen, virket det ikke å være aktuelt engang å ta en fot i bakken og spørre seg om det holder å stole på smitteverntiltakene. Det er jo et tankekors at smitten rammet selv om man internt mener å ha vært aldri så forsiktige og fornøyde med opplegg og fasiliteter.

Hoppledelsen snakker om at resten av miljøet ikke defineres som «nærkontakt I», og at de derfor kan konkurrere videre i VM selv om en lagkamerat er rammet av corona.

Det er sikkert formelt riktig om man legger protokollen til FIS og lokale krav til grunn. Men det er et kjernespørsmål som stadig blir hoppet bukk over i idrettslederes retoriske tilnærming til corona. Det handler om inkubasjonstid.

Det er kjent at det kan gå dager fra man blir smittet til sykdom utvikles. Her er det interessant at utslaget på tester også har en tidsfaktor. Dersom du testes for tidlig, kan det være at det ikke gir utslag.

«Er svaret på en test positivt for covid-19, stoler vi på at det er riktig. Er svaret negativt, må vi ta hensyn til når testen ble tatt», har FHI-forsker Petter Elstrøm uttalt til NRK.

Det må bety at Norge ikke med sikkerhet kan vite at det ikke er andre som er smittet, selv om de testes før nye konkurranser.

Da må vi kunne spørre om denne siden av saken er godt nok vurdert, eller om man litt for blindt hviler seg på en FIS-protokoll. Her er det grunn til å minne om at FIS selvsagt har et sterkt ønske om å gjennomføre. Det samme har enhver utøver som har drømt om å være med i VM.

Det er ingen fasit her, men nok en gang fremstår det litt naivt hvordan man innretter seg til vanskelige covid-spørsmål.

Her er det ingenting som er enkelt, og for Halvor Egner Granerud ble det hele ekstra vanskelig akkurat nå.

Vi må aldri glemme at det er mange det er mye mer synd på enn idrettsstjerner midt i en pandemi. Men det er ikke vanskelig å føle med en viss norsk hopper akkurat nå.