Seiersrekken brutt i Zakopane - Norge på 3. plass i laghopping

Publisert: 27.01.18 17:43

Etter fem strake lagseirer i hopp sa det stopp for de norske gutta i Zakopane lørdag. Norge måtte ta til takke med 3. plass i Zakopane.

For første gang siden 11. mars i fjor kunne ikke de norske hoppgutta strekke armene i været og juble for seier etter en lagkonkurranse i verdenscupen. Siden den gang har det blitt fem strake seirer, men i Zakopane ble rekken brutt lørdag.

Det betyr imidlertid ikke at det gikk dårlig for det norske laget bestående av Anders Fannemel, Johann Andre Forfang, Marius Lindvik og Anders Stjernen.

Fakta Laghopp i Zakopane 1. plass: Tyskland, 1092,0 poeng 2. plass: Tyskland, 1067,3 poeng 3. plass: Norge, 1055,2 poeng 4. plass: Østerrike, 986,6 poeng 5. plass: Japan, 954,4 poeng

Norge endte på pallen, slått av Polen og Tyskland, og 3. plassen gir følgende rekke av resultater i lagkonkurransen i verdenscupen før OL starter om drøye to uker.

3–1–1–1–1–1–4–5–5–4

– Vi er uten vår beste mann (Daniel-André Tande) og har med en debutant (Marius Lindvik) på laget, og så er vi på pallen. Jeg tenker det er bra, mente tidligere skihopper Anders Jacobsen på NRK.

Legger man på elleve individuelle pallplasseringer i verdenscupen så langt denne sesongen, begynner det å se lovende ut for de norske herrehopperne, som måtte ta til takke med én OL-medalje (bronse til Anders Bardal i normalbakke) i Sotsji for fire år siden.

Men Polen er virkelig å se opp for. Kamil Stoch leverte et hopp 141,5 meter som siste hopper og sørget for at polakkene tok sin første lagseier på hjemmebane på suverent vis. Ned til Tyskland på 2. plass var det 24,7 poeng. 12,1 poeng bak endte Norge, som lenge lå an til 2. plass.

Andreas Stjernen sviktet noe som Norges ankermann, og dermed måtte de norske hopperne ta til takke med den siste pallplassen, et lite hav foran (68,4 poeng) Østerrike på 4. plass.

