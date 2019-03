HUNDRETUSENKRONERSGLIS: Robert Johansson sikret tredjeplassen i Raw Air-sammendraget - og premiepotten på 100 000 norske kroner. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Johansson slo tilbake etter nedturen: - Bra å bli irritert

VIKERSUND (VG) Han var langt nede etter at alt håp i Raw Air-sammendraget forsvant lørdag kveld, og fikk endelig grunn til å smile etter avslutningen i Vikersund.

– Jeg har absolutt en bedre følelse i dag. Men jeg føler det som et bra tegn, jeg, at jeg blir irritert, for det betyr at jeg fortsatt har lyst til å drive med dette, sier lillehamringen til NRK i pausen mellom de to omgangene.

For Robert Johansson var langt nede etter å ha blitt hektet av i Raw Air-sammendraget i lørdag. Han ble utklasset av Stefan Kraft og Ryoyu Kobayashi etter å ha ledet Raw Air etter rennene i Holmenkollen og Lillehammer, men fikk det ikke til å stemme i skiflygingsbakken.

Bedre ble det i avslutningsrennet i Vikersund. Han byttet ski og fikk god respons, men sier selv at den største forskjellen var at han klarte å kjøre tilløpet mer tålmodig enn de foregående rennene.

– Jeg tror han har senket skuldrene sine etter det som skjedde i går, og så er han flinkere med rytmen og flyten, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK før Johanssons siste hopp.

Det ga 237 meter i den første omgangen, men det ble et steg tilbake med 224 meter i den andre. 28-åringen gikk dermed inn bak tyske Markus Eisenbichler, og ble skjøvet ned til sjetteplass i avslutningsrennet.

– Jeg må jo ta med meg at jeg har hoppet mine beste skihopp denne vinteren i starten av Raw Air, og det er veldig digg. Men jeg skulle gjerne ønsket at siste halvdel var annerledes, sier Johansson til NRK etter rennet.

Det holdt likevel til å sikre tredjeplassen i Raw Air-sammendraget og en premiepott på om lag 100 000 norske kroner, og en liten opptur etter et par tøffe dager på hjemmebane. Jagende Eisenbichler var til slutt ikke i nærheten av å true nordmannens pallplass.

BLOMSTERLYKKE: På sletta i Vikersund ga han blomstene han vant til kjæresten Marlene Messel, som her trøster ham etter skuffelsen lørdag. Foto: Bjørn Arne Johannessen, VG

Kampen om sammenlagtseieren og de 600 000 kronene til vinneren ble uhyre jevn, mellom nettopp Kraft og Kobayashi. Før det aller siste hoppet i den ti dager lange turneringen, skilte kun 6,7 poeng i favør østerrikeren.

Men Kraft landet på «bare» 229,5 meter, og åpnet døren for sin japanske rival. Den muligheten grep han med begge hender, Kobayashi landet på 239 meter og sikret sammenlagtseieren i Raw Air - etter å ikke ha ledet en eneste gang i løpet av de ti dagene.

Han Raw Air vant med 2,9 poeng - etter ti tellende renn.

Og Domen Prevc vant selve avslutningsrennet med ett fattig tidel.

PS! Johann André Forfang hoppet ned til ledelse i andre omgang, etter å ha ligget på delt sjetteplass etter den første. Han ble nest beste nordmann på en syvendeplass, og kom på femteplass i Raw Air sammenlagt.