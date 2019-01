DISKET: Johann André Forfang, her fotografert i NM tidligere denne uken. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Ny norsk hopp-disk: – Det er krise

HOPP 2019-01-19T17:05:59Z

Nok en gang har norske hoppere fått en disk i verdenscupen - for fjerde gang denne vinteren. – Det er krise, sier Anders Jacobsen som ekspertkommentator på NRK.

Publisert: 19.01.19 18:05 Oppdatert: 19.01.19 18:19

Det var Johann André Forfang det handlet om i laghoppingen i Zakopane lørdag ettermiddag.

Det samme skjedde med Robert Johansson i årets første lagkonkurranse - i Wisla i november. I begge tilfeller handler det om at målene på hoppdressen ikke tilfredsstilte reglene.

– Det er krise, spesielt i en lagkonkurranse, sier Anders Jacobsen som ekspertkommentator på NRK.

– Det kostet en pallplass. Jeg håper de får orden på utstyret til søndagens individuelle renn.

Norge er «verst i klassen» når det kommer til diskvalifikasjoner denne vinteren. I tillegg til at Johansson ble disket i i Wisla, ble to nordmenn disket i løpet av hoppuken: Robin Pedersen og Halvor Egner Granerud. Dette er altså fjerde gang.

– Det er litt unødvendig. Jeg vet at du må være på grensen for å hoppe langt på ski, men det er utrolig kjedelig når det går over grensen, sier Jacobsen på direktesendingen i NRK.

Norge lå an til pallplass da Forfang som tredje norske hopper ble stoppet på toppen. Da Johansson ble disket forrige gang, ble han disket i kontroll etter hoppet.

– Til syvende og sist er det utøveren som har ansvaret, sier Jacobsen.

Forfang vant kvalifiseringen i Zakopane fredag og er i god form.

– Dette er dritkjedelig. Kontrolløren fant ut at han var én centimeter for lav, og da måtte han gå ned igjen, sier den norske treneren i Zakopane, Magnus Brevig, til VG.

– Mener dere at det var en feil av kontrolløren?

– Nei, når han sier det, så er det sikkert riktig. Vi må bare gå gjennom prosedyrene og prøve igjen søndag.

– Er det flaut med alle de norske diskene?

– Det er leit og vondt, men vi må som sagt bare gå gjennom prosedyrene våre. Gutta er i bra slag.

Norge har klaget på at FIS-representanten Miran Tepes ikke er «deres venn» i kontrollen på toppen. Denne gang var det Horst Tielmann som hadde kontrollen. Også det endte med disk.

Lagkonkurransen i Zakopane tok en dramatisk vending da tyske David Siegel falt stygt på 142,5 meter. Han ble fraktet bort på båre.

– Det er høyre kne. Det kan være korsbåndet. Det er fryktelig vondt, fastslo Anders Jacobsen på NRK.

– Det er ikke lett å komme tilbake etter en slik skade. Det var veldig trist for Siegel, som trolig er ute for resten av sesongen.

Tyskland vant faktisk tross fallet til Siegel. De var ett tidel foran Østerrike. Polen ble nummer tre på hjemmebane, mens Norge ble bare nummer åtte på grunn av disken. 50 000 tilskuere var på plass i