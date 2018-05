GULLJENTA: Maren Lundby kan se tilbake på en eventyrlig vinter med OL-gull. Her er hun på Sognsvann i Oslo i forbindelse med presentasjonen av hopplandslagene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mer jubel for Lundby: Hoppsjefen ønsker skiflygings-VM i Norge

Publisert: 02.05.18 16:26 Oppdatert: 02.05.18 17:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HOPP 2018-05-02T14:26:41Z

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Hun vant OL-gull i Pyeongchang. Og var overlegen i vinterens verdenscup. Nå er en ny seier like om hjørnet for Maren Lundby (23) og hoppjentene: VM i skiflyging.

– Vikersund bør søke VM for jenter i 2022, sier Clas Brede Bråthen.

Hoppernes sportssjef ser ingen begrensninger for kvinnehopp etter at det internasjonale skiforbundet (FIS) har bestemt seg for å oppheve maksimal bakkestørrelse (hill size) på 118 meter.

Det betyr at jentene omsider får hoppe i de samme bakkene som sine mannlige kolleger neste vinter. Skiflyging inngår ikke i verdenscupen for 2019-sesongen. Men det skjer kanskje sesongen etter. Da er det fritt frem for jentehopp på 250 meter – eller lenger.

En 94 år lang kamp for de samme konkurranserettighetene virker vunnet. Historiens første verdensmesterskap i skiflyging for kvinner er sannsynligvis på FIS-kalenderen om fire år. Men Norge må ta initiativet – og «by opp til dans» – er Bråthens oppfordring .

– Det ligger ingen begrensninger i regelverket lenger, slik jeg leser det. Og dette blir en ny «boost». Nå har jentene fått VM, OL, og verdenscupen som har ført til en kraftig nivåheving. Får vi til et VM i skiflyging på hjemmebane, da er det komplett, sier Clas Brede Bråthen.

Men han medgir at det er på høy tid. Guttene fikk sitt første skikkelige «hoppmesterskap» med OL i Chamonix i 1924. Jentene slapp imidlertid ikke til i internasjonale mesterskap før i VM i 2009 (Liberec). Og ikke i OL-sammenheng før Sotsji for fire år siden.

– Jeg stiller hvis det blir Vikersund, sier Maren Lundby, etterfulgt av et godt glis.

Vinteren var bokstavelig talt helt gull for jenta fra Bøverbru på Toten. Hun vant OL-gull i Pyeongchang etter et nervepirrende drama – og verdenscupen sammenlagt – helt suverent med seier i ni av 15 renn.

Onsdag var Lundby på pressetreff i Olympiatoppens lokaler i hovedstaden for å legge planen for fire ny år. Det blir et arrangementsmessig eventyr hun mer enn gjerne vil ta del i. Storbakke i tillegg til normalbakke for kvinner kommer trolig inn på VM-programmet fra 2021 (Oberstdorf), og OL i 2022 (Beijing). Det er også foreslått mixed lag i de neste vinterlekene.

Daniel-André Tande ble verdensmester i skiflyging i Oberstdorf i januar. Han synes VM-planen for jenter i Vikersund om fire år er «skikkelig kul».

– Jenter har potensial til å fly enda bedre enn gutter på grunn av deres naturlige former. Kvinnekroppen er bedre bygget for aerodynamisk flyging enn mannens viser forskning. Og jeg tror det kan bli veldig kult å se de beste jentene i skiflyging, sier Daniel-André Tande.