Etterlengtet norsk hopp-opptur: Forfang med sesongens første seier

HOPP 2018-12-01T16:27:40Z

Sesongen har ikke gått som forventet for de norske hoppgutta, men i Russland var alt «tilbake ved det gamle». Ingen kunne matche Johann André Forfang (23).

Publisert: 01.12.18 17:27 Oppdatert: 01.12.18 19:13

Forfang var nummer tre etter første omgang, og fulgte opp med et sterkt hopp på 129 meter i den andre omgangen – i tunge forhold. Han var nummer én med to hoppere igjen, og da hverken Piotr Zyla eller Ryoyu Kobayashi kunne matche Forfang, ble det sesongens første verdenscupseier for en norsk hopper.

– Det var veldig deilig å få til det her i dag. Det var litt uventet, så det var utrolig godt. Jeg har jo ikke vært helt der oppe så langt i år, men det er en bakke jeg trives veldig godt i, sa Forfang til NTB etter sin tredje enkeltseier i verdenscupen.

Bare 0.2 poeng skilte Forfang og Zyla.

Norges landslagstrener, Alexander Stöckl, lot seg imponere av både Forfang og forbedring på flere nordmenn, etter det som til nå har vært en skuffende start på hoppsesongen.

– Det var en veldig positiv start her i Russland. Det er litt av en lettelse at vi ser at vi har utøvere som kan henge med i toppen, sa han til NTB.

– Vi er kanskje litt heldige i annen omgang med kompensasjonen. Men seieren er helt fantastisk, nå vet vi at vi er på riktig vei. Vi er ikke så langt unna.

Hopperen forteller om en litt spesiell tilnærming til nettopp den russiske bakken:

– Jeg har noen nøkkeloppgaver i bakken der som har fungert i tre år på rad nå. Det handler om balansen i tilløpet, som er litt spesielt.

Ikke nok med det, det ble tre nordmenn på topp ti. I tillegg til seierherre Forfang, ble Robert Johansson nummer 6, mens Halvor Egner Granerud ble nummer 9.

Det var ikke bare fryd og gammen for det norske hopplaget, dog. Hverken Anders Fannemel, Sondre Ringen eller Daniel André Tande klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Det har vært en tung sesong til nå for Norge. Blant annet ble Robert Johansson disket i sesongåpningen .

Men i den russiske bakken i Nizjnij Tagil var det bare velstand å spore. Forfang landet etter 135.5 meter i første omgang, og med sitt 129 meter lange svev i andre, hoppet Forfang seg opp fra tredje og inn til seier.

Både Zyla (131 meter) og Kobayashi (130 meter) hoppet lenger enn Forfang, men under langt bedre forhold, som resulterte i færre poeng.

Slik hoppet de norske:

1. Johann André Forfang: 135.5 m/129 m

6. Robert Johansson: 126 m/130.5 m

9. Halvor Egner Granerud: 135 m/120 m

Anders Fannemel: 119 m

Daniel-André Tande: 115.5 m

Sondre Ringen: 118 m