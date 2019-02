TØFT LIV: Matti Nykänen opplevde mye i livet. Her møter han VG i forbindelse med filmen om hans liv i 2006. Foto: Jan Johannessen / VG

Matti Nykänens siste intervju: – Jeg skulle ha alt med en gang

Matti Nykänen led av diabetes og bar på en stor sorg over å bli nektet å møte sine barnebarn. En av tidenes beste skihoppere holdt opptredener helt til sin død.

Finnens slektninger bekrefter dødsfallet overfor avisen Seiska. Nykänen ble 55 år gammel.

– Jeg skulle ha alt med en gang. Nå for tiden holder det å måke snø i lugn og ro. Gjerne i fem timer, sier Matti Nykänen med en latter i et intervju med finske Aamulehti gjort for bare to uker siden. Tampere-avisen snakket med ham etter en opptreden for et helsvensk publikum i Ekenäs - på finsk Tammisaari .

Så sent som sist fredag holdt legenden show foran et stort hjemmepublikum i Helsingfors. Se video fra det her:

Historiene er mange om Matti Nykänen. NRKs mangeårige hoppkommentator Arne Scheie mener de fleste skandalene kom etter at karrieren tok slutt i 1991.

– Da Nykänen konkurrerte hadde han nok en livsstil som de andre. Da var han svært seriøs, mer enn de fleste. Bildet av hans utagerende livsstil dannet seg etter at han la opp.

I fjor sommer ble Matti Nykänen rammet av plutselige helseproblemer. Etter en periode med mer enn hundre opptredener pr. år fikk han problemer med at det verket i kroppen og problemer med å løfte armene. Han var helt tappet for energi.

Til slutt fikk han diagnosen diabetes og startet på medisiner.

– Jeg er mye mer tålmodig i dag. Tenk på det, nå har jeg svart på spørsmål i snart en time. Tidligere hadde det aldri vært aktuelt. Jeg hadde hele tiden lopper i buksene, skulle hele tiden dra et sted, helst bort, sier Nykänen i intervjuet.

Han forteller også om sin store sorg over ikke å få møte sine barnebarn.

– Barnas foreldre vil ikke det. Jeg vet at de en dag kommer til å angre seg og jeg håper situasjonen forandrer seg.

Nykänen var gift for femte gang. Barnehagelæreren Pia Tolonpoika ble hans siste kone. Paret giftet seg i 2014.

– Er det noe livet har lært meg så er det at gresset ikke grønnere på andre siden. Jeg har sannelig testet ut det, sa han.

Matti Nykänen fortalte at fortsatt drømmer om å hoppe på ski.

– Selvsagt. I mine drømmer hopper jeg langt, langt. Når jeg våkner sitter følelsen av å fly fortsatt i kroppen. Ingen ting kan slå det, en himmelsk følelse. Ensom i lufta. Jeg har prøvd å hoppe i fallskjerm, men det er ikke engang i nærheten.

Under veteran-VM i 2008 var han tilbake på hoppski:

Arne Scheie vurderer Nykänen som en av tidenes idrettsutøvere globalt.

– Når denne nyheten kommer, tenker jeg mye. Som idrettsmann og skihopper var han kanskje den aller største. Det er bare å se på CV'en hans. Å vinne OL, VM, Skiflygning og verdenscup - det er ikke mange som har vunnet alt. Han har vel 46 seirer i verdenscupen, noe som er helt utrolig. Det er veldig trist at han har gått bort, men han levde jo et tøft liv og måtte vel betale for det.

Scheie har møtt Nykänen flere ganger, men på grunn av språklige utfordringer har de ikke snakket veldig mye sammen. Han møtte ham sist da Sigurd Pettersen vant hoppuka for 15 år siden.

- Som skihopper var han helt unik. Det absolutt største må ha vært i Calgary i 1988, da han var helt suveren i begge bakker og var ankermann i laghoppet - der Finland også tok gull. Det var helt utrolig.