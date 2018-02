OL-GULL: Maren Lundby innfridde alle forventinger. Foto: DELEBEKK,BJORN S.

Gulljenta får smuler fra de rikes bord

kommentar

Publisert: 12.02.18 16:46

HOPP 2018-02-12T15:46:40Z

PYEONGCHANG (VG) Endelig kan vi juble vilt over at en norsk kvinne har vunnet OL-gull i hopp. Samtidig bør vi skjemmes litt over at det fortsatt er så langt frem til likestilling i denne idretten.

Nå er det all mulig grunn til å ta det positive først:

Det som skjedde klokken 2347 lokal tid her på Alpensia Stadium, var simpelthen et øyeblikk for historiebøkene.

Verdens nest beste kvinnelige skihopper, tyske Katharina Althaus, hadde gjort det hun kunne for å sette Maren Lundby under press.

Men da det virkelig gjaldt som mest, var det aldri noen tvil:

110 meter.

En helt suveren seier .

Så herlig, så vanvittig fortjent,

Dette er nemlig noe Lundby så til de grader har kjempet hardt for.

Hun kom inn i gamet som 14-åring, da kampen om å la jentene få hoppe verdensmesterskap omsider var vunnet, og har jobbet systematisk frem mot 12. februar 2018.

Med seg på veien hit har hun mye, blant annet syv første- og tre andreplasser i verdenscupen denne sesongen, som har vært en lang og sammenhengende opptur.

I alle fall rent sportslig.

For ser vi på hvordan kvinnene fortsatt blir verdsatt i denne idrettsgrenen, er det bare å bli pinlig berørt med en gang.

I verdenscupen får Maren Lundby rundt 25.000 kroner for en seier, mens en herre får nesten 60.000 kroner mer enn henne for å vinne et renn.

Dessuten får hun langt færre sjanser til å vise seg frem i løpet av sesongen.

På veien til OL-satsingen har hun bodd i en hybel over en garasje.

Premien for den elleville verdenscup-suksessen er så langt på rundt 240.000 kroner denne sesongen, og det er altså mye mer enn hun har vært vant til å motta.

Herrenes verdenscupleder Kamil Stoch har totalt fått nærmere 900.000 i premiepenger, fordelt på 17 renn, ifølge hjemmesiden til FIS.

Legger man til det verdenshavet det er i forskjell hva gjelder private sponsorer og bonuser fra utstyrsfabrikanter, så er det nærmest mot elementene at dette har latt seg gjøre.

Eller rettere sagt, det er også mye takket være Clas Brede Bråthen.

Han er helt tydelig på hvordan jenter som ville hoppe ble sviktet og forsømt av idrettsledere over mange tiår, og har gjort alt han kan for å bygge et bærekraftig opplegg for Lundby.

Hun har Christian Mayer som trener, og får kompetent hjelp på utsyrs- og servicesiden, Her skal Norges Skiforbunds hoppledere ha all ære for viljen og evnen til å satse på 23-åringen.

Dette er utrolig nok bare andre gang jentene får være med i OL, og de fikk først egen verdenscup fra 2011/2012-sesongen.

Det blir ikke bedre av at veien dit var en oppvisning i diskriminering og mannlig arroganse, og det ble dessverre nødvendig å koble inn rettsapparatet.

For hvorfor i alle dager skulle denne grenen være forbeholdt menn?

På 1930-tallet var det en stund det ikke var slik.

Da ble Johanne Kolstad og “Nusse” Braskerud populære, etter å ha hoppet i Midstubakken og Nydalsbakken.

Men arrangøren av Holmenkollen satte foten ned av pr-hensyn da det var aktuelt å la dem hoppe der, og det endte med at Kolstad reiste i amerikansk “hopp-eksil”.

Hun ble en publikumsfavoritt over dammen, med blant annet show i Madison Square Garden.

Men her på berget ville de høye herrer ikke vite av henne, kanskje av frykt for at idrettens macho-image skulle bli rammet.

Deretter fulgte et vondt og vanskelig vakuum, før kampen for å få hoppe eskalerte for fullt i nyere tid, med Anette Sagen blant de fremste pionerene.

Nå er det altså Maren Lundby som er den store stjernen. En hopper som fortjener en helt annen verdsettelse av de internasjonale arrangørene enn hun får.

Og argumentet med at alt skal veies på markedskjøttvekten, er da ikke veldig relevant for premiepengefordelingen?

Denne idretten står i moralsk gjeld til jentene. Brennmerket etter forskjellsbehandlingen vil nemlig ikke forsvinne på lange tider fremover.

Da burde det være en selvfølge at verdenscup-suksess i 2018 ikke honoreres i fullt så ulike økonomiske ligaer, avhengig av hvilket kjønn du har.

La oss bare håpe at Maren Lundby orker å satse videre, og at hun kan prege denne sporten i årevis fremover.

Det fantastiske hun gjorde her i Sør-Korea bør hun få kunne oppleve igjen.

Da bør det være litt lettere å leve av det du driver med - når du faktisk er best i verden i det. Og akkurat det er det overhodet ingen tvil om at Maren Lundby er.

GRATULERER MED GULLET!