LEDET ETTER 1. OMGANG: Halvor Egner Granerud jubler etter det solide førstehoppet i Garmisch-Partenkirchen. Foto: Geir Olsen, NTB

Nervedrama da seieren glapp for Egner Granerud – leder sammenlagt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/OSLO (VG) Halvor Egner Granerud (24) ledet Nyttårshopprennet foran Dawid Kubacki (30). Da polakken klinket til med 144 meter og ny bakkerekord, måtte nordmannen nøye seg med annenplass. Men han leder Hoppuka sammenlagt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dawid Kubacki klinket til med et kjempehopp, og ny bakkerekord på 144 meter i finaleomgangen. Etter superhoppet ble det en pause før Granerud fikk sette utfor. Juryen vurderte å senke farten, men det skjedde altså ikke.

Granerud fikk omsider grønt lys, og leverte et godt hopp på 136 meter – én meter kortere enn førstehoppet. Det holdt til annenplass, 7,2 poeng bak Kubacki.

– Det er noe med det å sitte igjen på toppen. Bare det er jo krevende. Så må du av, og på, bommen og skjønner at det er på grunn av forholdene. Det at han leverer som han gjør er mektig, oppsummerte NRK-ekspert Anders Jacobsen etter at konkurransen var over.

Sammenlagt i Hoppuka leder Granerud fire poeng foran Karl Geiger når to renn gjenstår.

– Han leverer og er på pallen, og leder sammenlagt. Det er veldig bra, sa en fornøyd landslagstrener, Alexander Stöckl til NRK.

Artikkelen oppdateres.

Norske vinnere i Nyttårshopprennet 1953: Asgeir Dølplads

1954: Olaf B. Bjørnstad

1963: Toralf Engan

1967: Bjørn Wirkola

1968: Wirkola

1969: Wirkola

1971: Ingolf Mork

1982: Roger Ruud

1994: Espen Bredesen

2004: Sigurd Pettersen

2013: Anders Jacobsen

2015: Jacobsen

2017: Daniel-André Tande

2020: Marius Lindvik Vis mer

NY BAKKEREKORD: Dawid Kubacki lå på andreplass bak Halvor Egner Granerud etter 1. omgang. Her jubler han etter ny bakkrekord i finalehoppet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Polen gjorde for øvrig en meget sterk konkurranse, og hadde tre mann blant de fire beste. Piotr Zyla ble nummer tre og Kamil Stoch ble nummer fire.

Geiger med dårlig førstehopp

Tyske Geiger vant åpningsrennet tirsdag, men han misset i sitt første hopp i årets første dag, og lå på en beskjeden 14. plass etter første omgang. Han hoppet 138 meter i finaleomgangen, og fikk rettet opp totalplasseringen med femteplass i Nyttårshopprennet.

Johann André Forfang imponerte i sitt andre hopp med 139 meter, og endte på niendeplass.

Daniel-André Tande har levert ustabilt i det siste, men finalehoppet i Garmisch-Partenkirchen på 133,5 meter var en opptur. Han endte med det på 15. plass. Robert Johansson ble nummer 18, mens Sander Vossan Eriksen ikke kom til finaleomgangen etter å ha tapt sin duell med Egner Granerud.

Søndag er det klart for det tredje rennet i Hoppuka, i østerrikske Innsbruck.

PS! Marius Lindvik, som vant Nyttårshopprennet for et år siden, gikk glipp av dagens konkurranse på grunn av en kjeveoperasjon på sykehuset i Innsbruck.