Kulturministeren reagerer skarpt mot FIS-topp: − Aller mest blir jeg sint

Kulturminister Anette Trettebergstuen reagerer på FIS-toppen Sandro Pertiles klare motstand mot å gi kvinnenes skiflygingsrenn verdenscupstatus neste sesong.

Det var i et intervju med VG tirsdag at Pertile, som er renndirektør for hopp i Det internasjonale ski og snowboardforbundet (FIS), var mer enn tydelig på at han ikke liker ideen om at kvinnenes Raw Air-avslutning i Vikersund skal få verdenscupstatus neste vinter.

Årets historiske renn i mammutbakken i Vikersund hadde FIS-status, men tilhørte ikke verdenscupen. Arrangementet ble en suksess, og i etterkant varslet hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB at Norge ville søke om verdenscupstatus fra 2024.

Den tanken støtter altså ikke renndirektør Pertile.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) var på plass i Vikersundbakken torsdag. Hun forstår lite av italienerens vurdering.

– Jeg vet ikke helt om jeg skal le eller gråte av det der. Aller mest blir jeg sint, sier statsråden til NTB.

– Eldgamle uttalelser

Etter søndagens historiske renn hyllet hun Maren Lundby og hoppkvinnenes kamp for likestilling i hoppsporten.

Onsdag utdyper hun motstanden mot Pertiles uttalelser.

– Vi var vitne til historie i Vikersund på søndag. Vi pratet om at det endelig var bekreftet – en gang for alle – at jentene kan hoppe og fly som gutta. Og så kommer disse samme eldgamle uttalelsene fra Pertile etterpå, med oppkonstruerte argumenter om hvorfor jentene ikke kan eller burde fly på ski, sier Trettebergstuen til NTB.

– Jeg gir all min støtte til damene som har banet vei, og til Maren Lundby, Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen som fortsetter jobben for å forandre idrettsverden, legger hun til.

I tirsdagens intervju med VG understreker renndirektør Pertile at helgens kvinnerenn i Vikersund er å betegne som en suksess. Han sier samtidig at kvinnenes skiflygingsstart «ikke var god nok» til å ta det neste steget allerede neste vinter.

Bråthen klar

I et intervju med NTB umiddelbart etter søndagens historiske renn, varslet hoppsjef Bråthen at FIS vil motta en norsk verdenscupsøknad.

Han tok det nærmest for gitt at svaret ville bli positivt.

– Det må være en selvfølge, sa Bråthen.

På spørsmål om hvor trygg han er på at det ville gå slik det ønskes fra norsk hold, lød svaret:

– Akkurat nå kan jeg ikke se et eneste saklig argument for at det ikke skal bli sånn.

Bråthen var også tydelig på at kvinnene må få sjansen i skiflygings-VM fra 2026. Samtidig vedgikk han at han venter motstand når beslutningen skal tas.

– Ja. Jeg gjør jo det. Det er jo noen som fortsatt er bekymret for at jenter skal hoppe skiflyging fordi det kommer til å gjøre vondere for dem enn for gutta om de faller. Jeg vet ikke hvilket saklig argumentasjonsgrunnlag de bruker, men sånn er det, sa hoppsjefen.

Bråthen svarte også bekreftende til NTB på spørsmål om han hadde måttet forholde seg til kritiske røster helt inn mot søndagens renn i Vikersund.