NORSK TRIO: Maren Lundby, landslagstrener Christian Meyer og assistent Jermund Lunder avbildet under en trening på Lillehammer i 2020.

Hodebry for hopptreneren til Lundby: − Har et større problem enn noen gang

KRANJSKA GORA (VG) Maren Lundby (28) og lagvenninnene kjemper en intens kamp om å få representere Norge under torsdagens VM-åpning i normalbakken.

Som regjerende verdensmester i stor bakke, får Lundby automatisk muligheten til å forsvare tittelen.

Spørsmålet er om hun også får delta i torsdagens normalbakkerenn. Lundby kjemper med Anna Odine Strøm, Silje Opseth, Eirin Maria Kvandal og Thea Minyan Bjørseth om de fire plassene på det norske laget.

Trener Christian Meyer (45) sier at det blir «amerikansk uttak» i VM-bakken i slovenske Planica tirsdag ettermiddag. Det vil si at de som hopper best på treningen, er klare for verdensmesterskapets første hoppøvelse.

– Det blir alltid vanskelig med siste utøver, men det skal vi fikse, sier Meyer tirsdag formiddag til VG.

Landslagstrener i hopp, Christian Meyer.

– Hvordan takler Maren overgangen fra å være på toppen til å komme «nedenfra»?

– Jeg vil tro det er folk som takler det veldig mye dårligere. Hun kjenner på hva som er realiteten nå, og skulle nok ønske det var annerledes. Men jeg tror hun er på krigsstien uten å vise det til så mange andre.

– Hva kan vi forvente av henne i VM?

– Sånn sesongen har vært, skal det mye til for at hun tar medalje av edleste del. Men jeg avskriver aldri Maren Lundby, svarer Meyer.

Ni OL- og VM-medaljer bidrar til Lundbys posisjon som en av tidenes beste skihoppere. Etter å ha droppet fjorårets OL-sesong på grunn av vektproblemer, har 28-åringen jobbet seg tilbake mot verdenstoppen igjen.

– Christian har et større problem enn noen gang foran rennet i liten bakke, sier Johan Remen Evensen til VG.

Den tidligere hopperen er en av NRKs eksperter under mesterskapet.

– Han har med fem utøvere som alle er gode nok til å hevde seg i mesterskapet. Det er en posisjon norsk kvinnehopp aldri før har stått i. Vi får ta det med oss som noe gledelig. Det er en ny dimensjon at de som er i VM på det laget må kjempe for plassen, sier Evensen.

Under VM i Oberstdorf for to år siden så han at Lundby ble tidenes første verdensmester for kvinner i stor bakke.

Til tross for at Lundby ligger svakest plassert i verdenscupen sammenlagt av de norske VM-utøverne, på en 34. plass, er det ingen som tør å avskrive henne foran VM i slovenske Planica. Samtidig er hun ikke garantert å få delta i normalbakkerennet torsdag ettermiddag.

– Det blir veldig spennende, sier Evensen.

– Hva kan man forvente av henne i Planica?

– Maren er en meget rutinert utøver. Hun har prestert i mesterskap før. Hun vet hva som skal til. Hvis hun har gjort de riktige forberedelsene, er hun absolutt en medaljekandidat. Hun har nok prøvd å spille kortene sine så lurt som mulig denne sesongen. Hun har tatt den riktige ruten tilbake, uten snarveier. Så er spørsmålet om det har vært nok tid eller om hun egentlig trenger noen måneder til for å være tilbake i storslag. Vi får ikke svaret før de første hoppene i Slovenia, sier Evensen, før han legger til:

– Jeg er like spent som alle andre på å se hvilken form hun stiller opp i.

Etter at Lundby tok VM-gull i normalbakken i østerrikske Seefeld i 2019, sa landslagssjef Clas Brede Bråthen at hun var på vei til å bli tidenes største norske skihopper – uansett kjønn:

Evensen oppsummerer de fem norske hopperne slik:

– Anna (Odine Strøm) har vunnet tre renn denne sesongen. Silje (Opseth) kan hoppe bakken ned. Eirin (Maria Kvandal) ble nummer tre forrige helg. Hun har kjempepotensial! Og Thea Minyan (Bjørseth) hopper fint inn topp 10-plasseringer hvis hun gjør det hun skal på hoppkanten. Så har du Maren som du ikke kan avskrive fra noen ting, sier NRK-eksperten.

Når landslagstrener Meyer vil ta i bruk et amerikansk uttak og la resultatene på trening i Planica avgjøre, ligger det an til en svært spennende trening for de norske damene tirsdag ettermiddag.

NB: Slik ligger de norske utøverne plassert i verdenscupen denne sesongen: Strøm (3), Opseth (7), Bjørseth (13), Kvandal (27), Lundby (34).

PS: Normalbakkerennet starter torsdag klokken 17.00 – med kvalifisering onsdag. Ski-VM vises på NRK og Viaplay.