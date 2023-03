Dawid Kubacki deltok ikke i søndagens hopprenn i Vikersund.

Kona til skihopper Kubacki kjemper for livet: − Hun er en sterk jente

Dawid Kubacki (33) forsvant brått fra Raw Air-avslutningen i Vikersund av personlige årsaker. Nå opplyser han at kona har blitt alvorlig syk.

Det skriver hoppstjernen på Instagram. Kubacki skriver at hans kone Marta havnet på sykehus på grunn av hjertet.

– Hun er i dårlig forfatning, og leger kjemper for å redde livet hennes. Hun er i gode hender, hun er en sterk jente. Jeg vet at hun vil kjempe, skriver Kubacki.

– Selvfølgelig er dette slutten på sesongen for meg, men det er ikke viktig nå, skriver han.

– Vær sterke, alle sammen. Tankene går til dere, krysser fingrene, skriver Halvor Egner Granerud i kommentarfeltet til Kubacki.

Forlot Vikersund

Rett i forkant av søndagens Raw Air-kvalifisering i Vikersund kom beskjeden om at polakken hadde forlatt skiflygingsbakken i hui og hast.

Det innebar rent sportslig at Halvor Egner Granerud ble kåret til vinner av verdenscupen sammenlagt allerede i forkant av søndagens renn. Kubacki var den eneste som kunne passere nordmannen i sammendraget.

– Jeg skjønte ikke så mye. Jeg fikk høre om det et kvarter før kvalifiseringen skulle starte. Du blir jo bekymret når du hører at folk trekker seg. Jeg har ikke noe informasjon, men jeg håper jo at det som gjorde at han ikke er her i dag, løser seg på beste mulige måte, sa Granerud til NTB søndag.

– Jeg synes dette er like dramatisk som dere. Jeg håper ting ordner seg, la han til.

Dawid Kubacki er en av hoppsportens aller største profiler. Han ble verdensmester i normalbakken i Seefeld i 2019. I tillegg har han et VM-gull i lagkonkurranse.

I OL-sammenheng har han to bronsemedaljer, mens det i 2019/20-sesongen ble en sterk seier i den tysk-østerrikske hoppuka.

