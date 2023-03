Silje Opseth klarte ikke å kopiere mandagens seier på Lillehammer i onsdagens renn.

Althaus vant på Lillehammer – tre norske klare for Vikersund

Silje Opseth sviktet i finaleomgangen og måtte se Katharina Althaus vinne onsdagens verdenscuprenn på Lillehammer. Ema Klinec beholdt ledelsen i Raw Air.

NTB

Opseth var en vinnerkandidat etter 133,5 meter i første omgang, men slo av åtte meter i finalen og endte på 5.-plass.

Althaus var klart best i Lysgårdsbakken. Hun ledet etter første omgang og trygget seieren med et hopp på 125,5 meter. Det holdt til seier med 8,2 poengs margin.

Alexandria Loutitt fra Canada ble nummer to, mens østerrikeren Eva Pinkelnig tok 3.-plassen.

Skiflyging neste

Sloveneren Ema Klinec ble nummer seks og forsvarte ledelsen i Raw Air foran det siste rennet. Hoppturneringen avsluttes med skiflyging for de 15 beste i sammendraget i Vikersund søndag.

Av de norske kvinnene er Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Maren Lundby kvalifisert for skiflygingsrennet. De 14 beste i sammendraget stiller i Vikersund, mens østerrikske Julia Mühlbacher, som ligger på 15.-plassen, forklarte til TV 2 at hun ikke tar sjansen.

– Det var bestemt på forhånd. Jeg har hatt en ryggskade, og jeg har ikke så mange hopp i storbakken. Så det er for farlig for meg med skiflyging, sa hun og la til at lagvenninnene Pinkelnig og Chiara Kreuzer vil hoppe søndag.

Kvandal-fall

Det ble smådramatisk i finaleomgangen da Eirin Maria Kvandal satte utfor. 21-åringen fra Mosjøen kom i ubalanse og falt 77 meter ned i bakken. Hun reiste seg imidlertid raskt opp og så uskadd ut.

– Det går bra med meg. Fryktelig unødvendig, men det går bra, sa hun.

Fallet gjorde naturlig nok at Kvandal endte sist av de 30 hopperne i annen omgang.

Lundby ble nummer åtte, 21,2 poeng bak vinneren. Strøm var ytterligere 9,7 poeng bak og ble nummer ti. Hun er nummer fire i Raw Air sammenlagt.

