SUVEREN: Daniel Andre Tande hadde en god dag på jobb i Planica. Det samme kan vi si om hans landsmenn. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tande slo tilbake med personlig rekord – suverene Norge vant lagkonkurransen

Publisert: 24.03.18 11:52 Oppdatert: 24.03.18 12:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HOPP 2018-03-24T10:52:45Z

Etter fredagens skuffelse slo Daniel André Tande (24) kraftig tilbake. I solfylte Planica kunne han og de andre norske skiflygerne juble for sin femte strake lagseier i verdenscupen.

Tande klarte ikke å kvalifisere seg til fredagens individuelle konkurranse, som Kamil Stoch vant. Men under lørdagens lagkonkurranse var han knallsterk som Norges første hopper.

I den første omgangen satte han ny personlig rekord med et hopp på 243.5 meter, som er en meter lengre enn hans gamle rekord. Han fulgte opp med et 241.5 meter langt svev i andre omgangen.

– Det har vært planen å vise at jeg fortsatt er en av verdens beste skiflygere, og det gjør jeg med god margin i dag, sa Tande til NRK etter sitt andre hopp.

Tror konkurrentene er frustrerte

Det var en dag hvor de norske skiflygerne leverte en strålende laginnsats, og Norge var helt overlegne i Slovenia.

Det norske laget, bestående av Daniel André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang som ankermann, vant med hele 137.3 poeng foran Tyskland, mens Slovenia tok tredjeplassen.

Norges poengsum ble til slutt på hele 1620.2.

– Norge eier skiflyging, sa NRK-kommentator Johan Remen Evensen.

Og det er sant det Evensen sier. Norge er helt suverene.

Norge har både OL-gull og VM-gull i skiflyging denne sesongen, står med fem strake seiere i lagkonkurransen, og har vunnet seks av åtte i verdenscupen. De to andre? De har endt med to tredjeplasser.

Johansson tror konkurrentene begynner å bli frustrerte over den norske dominansen.

– Jeg tror de er imponert over stabiliteten, men de er sikkert litt frustrerte også. For oss er det en utrolig bra situasjon å være i, men vi må jobbe hardt for å holde oss der, sier han til NRK etter lagkonkurransen.

Fakta Slik hoppet de norske gutta Daniel Andre Tande

1. omgang: 243.5 meter

2. omgang: 241.5 meter Andreas Stjernen

1. omgang: 236 meter

2. omgang: 225.5 meter Robert Johansson

1. omgang: 240.5 meter

2. omgang: 241 meter Johann André Forfang

1. omgang: 242 meter

2. omgang: 240.5 meter

Levde opp til favorittstempelet

Det ble nærmest en sjarmøretappe for Forfang som avsluttet lagkonkurransen. Norge hadde en ledelse på 118.6 poeng før den aller siste puljen, og Forfang avsluttet det hele med et hopp på 240.5 meter.

– Det har vært en fantastisk sesong, både med laget og personlig. Jeg koser meg glugg i hjel, sier Johansson.

– Det viktigste er å holde fokus på det gutta kan påvirke, og det er teknikken. Vi er ganske store favoritter, men vi har sett at selv små feil kan føre til at det går galt, sa landslagstrener Aleksander Stöckl like før start.

Men det norske laget levde så absolutt opp til favorittstempelet, og tok sin femte strake seier i lagkonkurransen.

Søndag avsluttes verdenscupsesongen med individuelt renn.

PS! Kamil Stoch sto for dagens to lengste hopp da for Polen. I første omgang svevde han inn til suverene 248.5 meter, før han fulgte opp med 244.5 meter i finaleomgangen.

VG kommer tilbake med mer.