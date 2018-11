PÅ PINEBENKEN: Maren Lundby skjelver og svetter før hopprenn. Her slapper hun imidlertid av under pressetreffet på Scandic Lillehammer hotell torsdag. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Marens mareritt før hun hopper: – Kaldsvetter hele dagen

LILLEHAMMER (VG) Hun vil kaste opp, og tisse i buksa. Maren Lundby (24) har det helt forferdelig med seg selv når hun kjemper om seieren i hopp.

Sånn var det da hun skulle avgjøre OL-gullet Pyeongchang i vinter. Og nå kjenner hun på det igjen. Fredag sesongåpner hun på Lillehammer med tre renn på rad. Symptomene har allerede meldt seg. Og de er fryktelig plagsomme.

– Jeg har begynt å sove dårlig om natten. Og jeg kaldsvetter stort sett hele dagen. De rundt meg opplever nok at jeg endrer meg, og at jeg spør og graver mye, sier Maren Lundby .

På spørsmål fra VG om hvordan det egentlig er å sitte på bommen – som siste hopper i finaleomgangen – og skal forsvare seieren. Og spør rett ut om hun blir skjelven, kvalm, og vil tisse i buksa – rødmer Maren Lundby litt – og ler.

– Ja, det er en god kombinasjon av alt det der. Og i OL fikk jeg følelsen av at beina ville svikte under meg da jeg ledet etter 1. omgang, sier Lundby

Hun medgir at spenningsnivået er vanvittig høyt. Hun føler at hun ikke har kontroll på noen ting. Men at hun kommer ut av det med «å sette seg inn i sin egen verden», som hun kaller det.

Verdenscup hopp Lillehammer Fredag: Normalbakke. Lørdag: Normalbakke. Søndag: Storbakke

– Jeg blir skjelven og føler at jeg ikke tenker klart i det hele tatt. Men når det kommer til konkurransen går det på automatikk. Jeg evner å slippe meg løs, og fokuserer på to oppgaver; kjøre balansert i sittestillingen mot hoppet, og komme direkte i gang ut av hoppet, sier Maren Lundby.

Hun synes ikke hun er så forandret etter et suksessrikt år. Men uansett hva hun selv mener, så har utvilsomt karrieren tatt av som en rakett.

– Det er en litt ny situasjon, men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Men jeg tenker at det er bra for sporten at politikere har latt seg begeistre, og at vi har fått flere konkurranser, sier Lundby.

Hun var nesten helt uslåelig i 2018-sesongen. Åtte ganger sto hun øverst på pallen etter verdenscuprenn. Hun var aldri dårligere enn nummer tre. Sammenlagtseieren i verdenscupen var aldri truet. Men dét var OL-gullet i Pyeongchang etter et drama uten like.

– Jeg har tenkt mye på akkurat den dagen. Og jeg sitter tilbake med mange gode følelser, men den største utfordringen har vel egentlig vært å legge det bak meg. Du kan ikke flyte på et OL-gullet hele livet, du må komme deg videre, sier Lundby.

Jermund Lunder kjenner Maren Lundby meget godt. Han er hennes personlige trener på sjette året. Og sier til VG at det er tegn på utvikling at hun forteller hva som er bak steinansiktet.

– Jeg har ikke noen mirakelkur mot nervøsiteten hennes annet enn å legge ting best mulig til rette for henne, og være der når hun trenger meg. Jeg tror det er viktig å snakke om egne og andre utfordringer. Ikke sette på noen maske. sier Jermund Lunder.