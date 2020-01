TANGERTE: Marius Lindvik tangerte bakkerekorden til Simon Ammann i første omgang, så leverte han under press, og vant Nyttårshopprennet.

Debutant Lindvik (21) med seier og bakkerekord i Olympiabakken: – Rått!

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) I sitt aller første nyttårsrenn leverte hoppukedebutanten Marius Lindvik (21) et hopp for historiebøkene, og tok Norges 14. seier i det tradisjonsrike rennet.

Oppdatert nå nettopp

143,5 meter.

Det er nok en lengde 21 år gamle Marius Lindvik fra Frogner kommer til å huske en stund. Kun én mann hadde klart det samme tidligere, den firedoble olympiske mesteren Simon Ammann, for nøyaktig ti år siden.

Men nå må sveitseren dele bakkerekorden i den tradisjonsrike Olympiabakken med en nordmann.

– Oi, oi, oi, det her er et så rått hopp! Snakk om en gutt som hadde bestemt seg, utbrøt NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen på lufta da romerikingen smadret konkurrentene.

– Jeg kjenner at det tar tak, og det løfter, og det var en deilig følelse, sier 21-åringen selv til NRK.

Se det enorme hoppet her:

Det betydde en soleklar ledelse før finaleomgangen, men konkurrentene ville ikke gi seg så lett.

Først klinket Ryoyu Kobayashi til med 141 meter, og så leverte Karl Geiger 141,5 meter like etter. Dermed måtte Lindvik nesten kopiere 1.-omgangen for å ta seieren - og han klarte 136 meter.

Men under tyngre forhold var det nok - og Lindvik tok seieren.

– Jeg har ikke ord. Det er helt sjukt. At jeg klarte å få ut et så bra hopp i 2. omgang også... jeg er helt sinnsykt fornøyd, sier hovedpersonen til NRK etter rennet.

Han hevder selv at han ikke fikk med seg de enorme hoppene til konkurrentene rett før han selv skulle i aksjon.

– Jeg fikk ikke med meg så mye toppen, for jeg hadde mer enn nok med å fokusere på meg selv. Men jeg så at jeg hoppet lengre enn den grønne streken, så jeg tenkte «dette må holde». Det var den deiligste følelsen, ass, sier en smørblid vinner.

Landslagssjef Alexander Stöckl er stolt over eleven.

– Det var helt fantastisk. Det er stort at han klarer å levere et slikt hopp. Det er jo helt nytt for han å sitte igjen alene på toppen, og så leverer han på øverste nivå. Det er stort, sier Stöckl til NRK.

Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen har vært den mest «norske» bakken av de fire i Hoppuka - historisk sett - med 13 seiere til Norge. Legenden Bjørn Wirkola vant Nyttårshopprennet tre år på rad (1967, - 68 og −69). Han vant også Hoppuka sammenlagt i samme tidsrom. Tre på rad er fortsatt rekord.

Anders Jacobsen er den som har gjort det skarpest Nyttårshopprennet i nyere tid med seier i 2013 og 2015. Men Daniel-André Tande sto øverst på seierspallen i 2017-utgaven.

Nå står også Marius Lindvik på den gjeve listen over nordmenn som har levert 1. nyttårsdag - den 14. norske seieren der. Fra før var 3.-plassen fra Klingenthal i desember hans individuelle bestenotering i verdenscupen.

– Det er veldig spesielt å ta min første verdenscupseier her. Jeg er veldig, veldig glad, sier Lindvik.

Nå hopper han seg rett inn i sammendraget i Hoppuka.

– Det er bare å fortsette med bra teknisk hopping. Hvis han klarer det kan det bli en veldig fin hoppuke for han, sier Stöckl.

Sammenlagtlisten etter 2/4 renn:

Ryoyu Kobayashi - 587,2 poeng Karl Geiger - 580,9 poeng Dawid Kubacki - 578,7 poeng Marius Lindvik - 568,3 poeng Stefan Kraft - 553,6 poeng

Robert Johansson ligger på 8. plass og Johann Andre Forfang på 11. plass.

PS! Anders Jacobsen har faktisk hoppet 145 meter i denne bakken tidligere, men det var i en treningsomgang, og står dermed ikke som en offisiell bakkerekord.

LANGT SVEV: Ingen har hoppet lengre (i et gjeldende renn) i Olympiabakken enn det Marius Lindvik gjorde her. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Publisert: 01.01.20 kl. 15:57 Oppdatert: 01.01.20 kl. 16:18

Mer om

Flere artikler