Dyrhaugs dilemma: Presidenten på stram line

BLÅ (VG) Tove Moe Dyrhaug var en del av styret som forsøkte å begå et karakterdrap på Clas Brede Bråthen. Det kan skape vanskeligheter for den forsonende linjen hun søker som nyvalgt skipresident.

Den tidligere skiledelsen kan snakke så mye de vil om at saken er ferdig og at blikket må rettes fremover.

Nerven på et fullstappet utested ved Akerselva i Oslo, der Terje Svabø og Astrid Versto lanserte boken de har skrevet om Clas Brede Bråthen, viste med all tydelighet at et lite, men sammensveiset hoppmiljø fortsatt er preget.

Seansen fremstod som en blanding av en seiersfest og en oppreisning for mannen som forgjeves ble forskjøvet skjøvet ut.

Det var stappfullt på «Blå» da boken om Clas Brede Bråthen ble lansert.

Så sterke følelser er fortsatt involvert, i en situasjon der hoppleiren beskrives som en «branntomt» av Clas Brede Bråthen, at det skal bli interessant å se hvor fredelige forholdene blir fremover.

I boken fremgår det at tonen er en helt annen etter at Tove Moe Dyrhaug erstattet Erik Røste som skipresident. Samarbeidsforholdene blir nok også lettere etter at det ble kjent at generalsekretær Ingvild Bretten Berg er ferdig i forbundet.

Men er endringene nok til å få alle til å dra i samme retning?

Astrid Versto og Terje Svabø har skrevet boken «Hoppsjel».

Tove Moe Dyrhaug gjorde åpenbart en god jobb i Rosenborg. Hun er kjent for å være kompetent og konstruktiv, med en større evne til dialog med meningsmotstandere enn det forrige NSF-regimet utviste.

Likevel har hun en utfordring når hun skal samle troppene i skiforbundet.

Dyrhaug satt jo selv i det forrige skistyret, som stod sentralt i den betente striden.

Det var ikke bare Erik Røste, men et samlet styre som i august i fjor sendte ut pressemeldingen som virkelig satte fyr på konflikten.

Der hevdes det at «Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og atferd, som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon både internt og overfor viktige interessenter eksternt».

Det ble konkludert med full støtte til å ville ha Bråthen bort, etter en saksbehandling der kun den ene sidens argumenter var hørt. I etterkant har disse påstandene verken blitt konkretisert eller dokumentert, men det etterlater ennå et stort, ubesvart spørsmål.

Dersom beskrivelsen i pressemeldingen fra det forrige styret er korrekt, hvordan kan det da være mulig å samarbeide med den samme mannen i dag? Hvordan kunne det være greit å kalle ham landslagssjef i forliket, hvis atferden virkelig er så ille?

Her overtar Tove Moe Dyrhaug det øverste vervet i norsk skisport. Erik Røste (t.v.) gikk av etter mange medaljer og mye turbulens gjennom 10 år.

Boken om Bråthen handler delvis om store prestasjoner i bakken, men veldig mye sentrerer rundt konflikten. «Hoppsjel» kan slett ikke leses som et objektiv bidrag til debatten. Nestorene Svabø og Versto har lojaliteten tydelig plantet hos Bråthen, og boken er dessuten gitt ut på forlaget landslagssjefens datter driver.

Slik sett må boken tas for det den er, og forfatterne forsøker heller ikke å påstå noe annet. Like fullt gir den et interessant innblikk i hvordan den ene siden oppfattet den dramatiske tiden.

Og sett hvor lite som faktisk ble konkretisert og dokumentert av anklagene fra forbundstoppene, er det etterlatte inntrykket at saken ble bygget på sviktende grunnlag.

Her er det strengt tatt ikke bare Røste som har et forklaringsproblem.

Også Tove Moe Dyrhaug og andre styremedlemmer har et delansvar for det som fremstod som et forsøk på karakterdrap.

I en ny rolle som skipresident er det Moe Dyrhaugs oppgave å bygge tilit og bygge broer.

Det er ikke så lett å se hvordan det skal kunne lykkes fullt og helt, så lenge hun selv var en del av hvordan denne saken ble behandlet. Problemet forsterkes av at også flere andre styremedlemmer fortsatt er ombord i båten.

På et måte kan vi si at saken er avsluttet, og ser vi på hvor sakens hovedpersoner er i dag, er det liten tvil om hvem som trakk det lengste strået. Men fortsatt er det langt frem til skifobundet kan kalle seg en skifamilie med positivt fortegn.

Her er det interessant at Røste fikk mye applaus for avskjedstalen, der han snakket om «nettroll», med en dårlig skjult referanse til organisasjonen Skigrasrota. Den er skapt som en del av arbeidet til støttegruppen for Bråthen. På «Blå» ble lederne for den samme grasrotbevegelsen trukket frem og takket for innsatsen.

Det sier mye om hvor ulikt verdensbildet er.

For Tove Moe Dyrhaug handler det meste nå om å finne en farbar vei under fortsatt krevende forhold. Det skaper noen dilemmaer, og hun beveger seg utvilsomt på stram line.

Kanskje er det klokeste hun kan gjøre å rett og slett komme med en beklagelse for i alle fall deler av sakshåndteringen.

Det er noe som heter at «sorry seems to be the hardest word». Men trolig er det akkurat det ordet som bør finnes frem.

Av hensyn til norsk skisports fremtid.