FORSØKT SKJØVET UT: Clas Brede Bråthen er i utgangspunktet ferdig som sportssjef for hopperne etter den kommende sesongen.

Bråthen får advokathjelp i konflikten med Skiforbundet: − Må følge de rådene jeg får

Clas Brede Bråthen (52) kjemper for å beholde jobben som sportssjef for de norske hopplandslagene.

Drammenseren har bidratt til en ny gullalder for norsk hoppsport etter at han tok over som sjef i 2004. Man må tilbake til 1960-tallet for å finne lignende suksess.

Roar Ljøkelsøy, Sigurd Pettersen, Lars Bystøl, Anders Jacobsen, Anders Bardal, Rune Velta, Daniel-André Tande, Halvor Egner Granerud og Maren Lundby har alle sørget for norske bragder i hoppbakken under Bråthens ledelse.

Nå har hoppkomiteen, skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg likevel bestemt at Bråthen ikke får fortsette når kontrakten går ut neste vår.

Både herretrener Alexander Stöckl, dametrener Christian Meyer og stjernehoppere som Tande, Granerud og Lundby har formelt bedt toppledelsen om å gå tilbake på den overraskende beslutningen.

Samtidig får VG opplyst at Bråthen får hjelp av advokater i saken. Derfor ønsker han heller ikke å stille til intervju på nåværende tidspunkt.

– Jeg må følge de rådene jeg får fra de som hjelper meg med det juridiske nå, sier Bråthen til VG.

NEKTER Å GI BRÅTHEN NY KONTRAKT: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste vil ha en ny sportssjef for hopperne.

Får massiv støtte

Stöckl, Tande og Lundby har fortalt VG at de ikke forstår hvorfor Bråthen ikke får fortsette og at de ikke skal ha fått en forklaring fra toppledelsen.

– Vi er veldig fornøyd med jobben Clas Brede gjør, og har gjort i mange år, og derfor er dette merkelig for oss som lag. I hvert fall når vi ikke får vite hvorfor de ikke vil ha ham med videre, forklarte Tande onsdag.

– Vi er glad i Clas, og ser det han har klart å bygge opp. Det er veldig uforståelig. Hadde han vært uten resultater og vært mislikt, hadde jeg forstått det. Men det handler absolutt ikke om det for vår del, sier Lundby, som mener Bråthen er nærmest uerstattelig.

Hun er blant annet svært takknemlig for måten Bråthen har kjempet for rettighetene til kvinnehopperne på.

– Det er så viktig at vi har en person som tør å ta de oppgjørene der og gå mot strømmen. Det er Clas, på en veldig fin måte. Han har alltid vært en god støttespiller i de situasjonene.

Kontrakten stoppet

Stöckl sier at situasjonen gjør ham usikker på egen fremtid. Både hans og resten av støtteapparatets kontrakter utløper etter inneværende OL-sesong.

– Situasjonen er belastende, sier Stöckl til VG.

Bråthen signerte i utgangspunktet en ny avtale som også hoppkomiteen underskrev i juni, men generalsekretær Bretten Berg har senere nektet å sette sitt navn på den. Hun har så langt ikke besvart VGs henvendelser om saken.