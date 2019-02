GLAD GUTT: Daniel-André Tande smilte fornøyd etter femteplassen i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen

Tande-drama: Hoppet med flenge i buksebaken

HOPP 2019-02-03T18:36:06Z

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (25) hørte sømmen i hoppdressen rakne rett før han skulle hoppe skiflyging i favorittbakken. Etterpå måtte han le av dramaet.

Publisert: 03.02.19 19:36 Oppdatert: 03.02.19 20:09

Tande gjorde et oppløftende comeback i verdenseliten med femteplass i Oberstdorf søndag. Det er sesongbeste. 16 dager før Seefeld-VM fikk han et resultat for selvtilliten.

– Absolutt godkjent. Det har vært en veldig fin helg, sier Daniel-André Tande.

Lørdag fikk han imidlertid kjenne på marerittet. Under de siste forberedelsene før finaleomgangen – på tur til dresskontrollen på toppen – merket han tydelig at hoppdressen ga etter i buksebaken.

– Det var en lyd som ikke var til å ta feil av. Og jeg skulle ønske at jeg ikke hadde kjent etter, fordi det ikke gir noe psykisk overtak akkurat, sier Tande.

Han ler når han forteller VG om hendelsen i det tette snøværet på sletta i den tyske megabakken. Til tross for «sprekken» landet han på 214 meter. Men langt bak de beste. Og betydelig bak sin egen bakkerekord (238,5 meter) som han erobret da han vant to VM-gull her for ett år siden.

Poenget med hoppdressen er at den skal holde lengst mulig på luften som strømmer inn i svevet. Lekkasjen gjennom underlivet – ifølge Tande en flenge på ti centimeter – gir åpenbart kortere hopp.

– Det kan skje at sømmer rakner. Men det var tett baki der i dag, sier Tande, og fryder seg over femteplassen. Finalehoppet var det klasse over. Omgangens tredje beste poengsum.

Kongsberg-hopperen har hatt en særdeles vanskelig sesong. Han har vært plaget av sykdom og skader. Siste uke måtte han få behandling for ryggplager. I den tyske hoppmetropolen ble han forkjølt i tillegg.

– Det har vært muskler som har låst seg, og da fungerer det dårlig å finne sittestillingen i ovarennet. Men jeg har ikke merket så mye under konkurranser. Det er sikkert på grunn av alt adrenalinet. Og forkjølelsen bryr meg ikke. Bare litt tett nese, sier Daniel-André Tande.

Skiflygingsnasjonen Norge kom ikke på pallen gjennom helgen – til tross for tre sjanser i Oberstdorf – og landslagstrener Alexander Stöckl var skuffet. Men han kunne i hvert fall glede seg over at Tande er på vei mot VM-formen.

– Daniel er på vei tilbake. Jeg var usikker på om det var riktig å ta ham med hit, fra pause i verdenscupen til skiflyging, men det fungerte utmerket, sier Alexander Stöckl.

Norge har bare en seier (Johann André Forfang) og fem pallplasser i verdenscupen i vinter. Med VM rett rundt svingen har Stöckl dårlig tid.

– Jeg håper dette gjorde noe med selvtilliten til Tande. Hva han kan klare i VM har jeg ikke tenkt så mye på. Først vil jeg se ham i mindre bakker. Neste helg skal han hoppe i Lahti, sier Stöckl.

Men den tidligere storhopperen – nå hoppekspert i NRK – Anders Jacobsen tror Tande kan nå toppformen til VM i Seefeld og Innsbruck.

– Jeg er nokså sikker på at Norge tar medalje i VM, og jeg tror også at det blir Daniel. Jeg tror også på medalje i lag. Men jeg tviler på om det gull denne gangen, sier Anders Jacobsen.

Verdenscup skiflyging menn i Oberstdorf, Tyskland (HS235):

1) Kamil Stoch, Polen 413,2 (214,5-227,5), 2) Jevgenij Klimov, Russland 407,9 (220,5-223,5), 3) Dawid Kubacki, Polen 405,4 (207-228,5), 4) Piotr Zyla, Polen 400,4 (217-220,5), 5) Daniel-André Tande, Norge 398,3 (203,5-226).

Øvrige Norske: 8) Johann André Forfang, Norge 378,0 (203,5-216,5). 12) Andreas Stjernen 368,8 (203-205,5), 15) Robert Johansson 361,0 (196,5-211,5). Ikke til finalen: 33) Halvor Egner Granerud 162,7 (181,5), 34) Anders Fannemel 160,1 (181,0).